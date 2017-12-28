經濟部：儘快召開會議邀部落亞泥當面談中央社 (2017-12-28 21:47)
（中央社記者廖禹揚、韋樞台北28日電）經濟部官員今天表示，會盡快遵照總統蔡英文指示，以行政指導方式召開會議，邀部落與亞泥談解決爭議的可能方案。
總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會召開第4次委員會議，原轉會副召集人浦忠成會後轉述，蔡總統建議經濟部，可邀原轉會委員帖喇．尤道、原轉會3位代表委員、太魯閣族當地部落會議代表與亞泥坐下來好好談論現在面臨的情況及解決爭議的可能方案。
亞泥（1102）接受中央社記者訪問表示，從頭到尾不排斥與原住民及環境保護團體理性溝通，亞泥非常樂見有這樣的機會與原住民共同討論花蓮礦區面臨的情況及解決爭議方案，亞泥不會放棄任何溝通機會。
經濟部表示，會遵照總統指示，盡快以行政指導方式召開會議，找原轉會代表委員、當地部落會議代表與亞泥等相關人員「談一談」。
蔡總統會中也請行政院政務委員林萬億、原住民族委員會主任委員夷將．拔路兒（Icyang•Parod）盡量提供協助。
蔡總統表示，這是原住民族歷史正義與轉型正義指標案例，也是台灣社會重要議題，值得多花時間對話，透過對話找出解決問題方式。1061228
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