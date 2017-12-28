江蘇擊敗福建取6連勝 布魯克斯45分11板11助北京新浪網 (2017-12-28 21:45)
江蘇擊敗福建取得6連勝
日期:12月28日，2017-2018賽季CBA常規賽第二十一輪比賽今晚繼續進行，江蘇肯帝亞隊130-112戰勝福建隊，取得6連勝，繼續佔據積分榜第2的位置。
本場比賽中，江蘇肯帝亞隊的布魯克斯45分11籃板11助攻，拉杜利察30分9籃板5助攻，李原宇17分4籃板，史鴻飛8分4籃板4助攻，易立5分4助攻，吳冠希9分6助攻，曹飛5分3助攻，柳偉8分4籃板，侯逸凡3分4籃板2助攻。
福建隊的哈里斯11分8籃板，趙泰隆15分4籃板4助攻，陳林堅16分6籃板，史密斯44分9籃板4助攻，孫喆11分10籃板，蔡晨8分4籃板，何重達4分5籃板2助攻。
（檸小浩）
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