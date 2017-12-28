22日，江蘇省南通中學舉行「全國培養體育後備人才試點學校」命名三十周年座談會，當年的推動者、實踐者以及市教育、體育部門和相關學校負責人，共同回顧該校「體教結合」走過的輝煌歷程，為百年名校再攀體育高峰獻計獻策。

1987年，南通中學被國家教委授予「全國培養體育後備人才試點學校」，成為我省屈指可數的一塊「體教結合」試驗田。30年來，通中「體教結合」模式戰績顯赫，在排球、田徑、乒乓球等項目輸送了2名奧運冠軍、3名世錦賽冠軍和世界杯冠軍以及一大批高水平運動員。

脫穎而出：百年名校底蘊深 試驗田裡覓突破

創辦於1909年的江蘇省南通中學，是我省首批省屬重點中學之一。通中能拔得「全國培養體育後備人才試點學校」頭籌，要從通中原副校長姚侃聊起。

姚侃從小熱愛運動，這讓他後來嘗到不少甜頭，「中學、大學時期，學習比較繁重，但兒時打下的底子，讓我每天都充滿了活力。」

1985年，姚侃被任命為南通中學副校長，分管學校體育等工作。姚侃上任后，廢除了雨天不上體育課的「不成文」規定，要求體育課不得被文化課佔用。「以後每逢下雨天，體育教師就在課堂里給學生們講體育知識，或是做操、下棋，學生大為歡迎。」

隨著改革開放的不斷深入，當時中國教育的對外交流日益擴大，這一背景下，國家教委準備物色一些有影響的大學、中學作為培養體育後備人才的試點學校。姚侃意識到：這是通中學校體育快速發展的難得機遇。「通中體育有著優良傳統，早在1914年就組隊參加華東學生運動會，成績上佳。蔡元培先生曾題詞『積健為雄』褒勖通中。新的歷史時期下，通中應該發揚光大這一優良傳統，爭取走向世界賽場為國爭光，同時帶動學校體育工作的開展，推進素質教育。」

姚侃的想法得到當時的南通市教委主任李炎以及學校主要領導汪亁榮、陳淦強的大力支持。經過申辦、評審等環節，國家教委於1987年命名南通中學為「培養高水平運動員試點學校」，項目定為女排和田徑。

首次創業：四年破亞洲紀錄 八年摘世界冠軍

要打造一支優秀的學校運動隊，一流的教練員隊伍、足夠的體育苗子和良好的場館是幾大基本條件。

萬事開頭難。姚侃先跑到市教委去攻關。和姚侃一樣，李炎也有著濃厚的體育情結。有了李炎的支持，沒多久耿昂、濮燕飛、王素萍等有著排球、田徑特長的體育教師，先後從其他學校調到通中。女排隊起初僅招到2名學生，當時學校沒有訓練館，只能在操場邊圍起一片排球場來訓練。田徑隊招了4名學生，教練和隊員天天在煤渣跑道上摸爬滾打。在姚侃和同事們的共同努力下，訓練場外遇到的各種困難一一迎刃而解：漸漸的，運動員人數不斷上升，訓練硬體不斷加強，運動員的學習、生活條件明顯改善。

來通中前，耿昂等人都是優秀體育教師，成為「培養高水平運動員試點學校」教練，對他們的專業水平提出更高要求。「他們刻苦學習、努力鑽研，從思想、學習、生活全面關心運動員學生的成長，承擔了老師、教練、父母的三個角色。寒暑假期間學校食堂不開放，耿昂把學生帶回家吃飯；為了能讓學生洗上熱水澡，濮燕飛自己動手安裝熱水器；王素萍的溫馨照料，讓她成為學生眼中的『排球媽媽』……」姚侃頗為動情地回憶起了往事

辛勤的澆灌換來了豐碩成果。三四年後，通中的田徑、女排運動隊陸續露出鋒芒：1990年，田徑隊教練陳曉華指導的首批隊員周永生，畢業后一年在全國比賽打破男子50公里競走亞洲紀錄。首批女排隊員全部輸送到省級以上運動隊或高校。

讓通中人更感到自豪的是：1994年，南通中學女子排球隊代表中國參加了世界中學生女排賽，並以全勝戰績奪得冠軍。「當時我率領球隊到法國比賽，那次奪冠在省內外教育界取得很大反響，全校師生都覺得臉上有光。」姚侃說。

二次創業：女排乒乓奏凱歌 世界冠軍齊爭艷

一炮打響，讓姚侃對學校培養運動員的模式有了新思考，一個大胆的想法在他腦海里逐漸形成：如果能把名校的教育資源和體校的訓練資源「合二為一」，那將產生「1+1＞2」的效益。「90年代初中期，家長越來越重視對子女的教育，依靠名校的優勢，在選才、育才方面會對社會有更大吸引力。」

當時的李炎，已是分管教育、體育的副市長，南通中學在試驗田也取得了不俗成績，天時、地利、人和，讓姚侃的想法一路綠燈。1996年8月，市女子排球隊的訓練場從市體育運動學校搬到南通，我市第一個「市隊校辦」運動隊由此誕生。

如何讓「市隊校辦」這一「體教結合」新模式長期健康發展？通中決策層一番深思熟慮后認為：必須解決好運動員學生的「出口」與「進口」。「進口」是指有充足的生源，「出口」是指體育苗子能有較大的輸送空間。

為了解決好「進口」問題，姚侃和王壽揚、秦義民、夏勤教練以及周文彬、耿昂、陳吉芬等同事，冒著酷暑到全市中小學選才。家住縣區的家長不太願意讓孩子遠離自己，姚侃們苦口婆心地勸說，加上幾位教練的聲望，最終動員了一些優秀苗子來通中學習。

為了讓運動員學生能夠在訓練、學習上同步提高，通中管理層強化了對這些學生的管理工作，學校專門成立了學生運動員管理中心。該中心負責人周文彬、任學明要求班主任：對運動員學生給予更多的關心，他們必須參加所有的班級活動，必須加強對他們的思想品德教育和良好行為習慣的教育；要求任課老師：對運動員學生給予足夠的個別輔導，並採取同學結對等方法，千方百計讓他們的學習不掉隊。

通中上上下下和各有關方面的不懈努力，讓「體教結合」試驗田又一次贏得豐碩成果：迄今為止，該校在女排領域先後輸送了張希、邱愛華、陳展等9名國手，許玲俐等20多人入選國家女排青年隊、少年隊，先後培養出200多名高水平女排運動員；奧運會乒乓球冠軍李菊、陳玘都是從通中走向世界賽場的體育名將……

新時期：再攀高峰無畏懼 三次創業爭獻策

今年，正值南通中學迎來「全國培養體育後備人才試點學校」三十周年之際，通中女排再傳捷報：年初，陳展、姜倩雯和隊友們合力為江蘇女排首奪全國聯賽桂冠；8月下旬，她倆和江蘇女排隊友們在全運會賽場再立殊功，奪得江蘇女排史上第一個全運會冠軍。

而立之年雙喜臨門，可喜可賀。然而，通中人沒有沉醉在功勞簿上，新時期下如何面對新挑戰，讓通中「體教結合」實現新突破？上周五，通中人請來了當年的功臣和教體部門負責人，共同為新時期下的「體教結合」試驗田獻計獻策。

曾培養出陳展等一批國手的女排教練夏勤，從教練員角度談了自己對新時期「體教結合」的見解，「作為一名教練，要從自身去尋找問題，尋求解決的辦法，進一步在隊伍的管理上下功夫。」

「『體教結合』的工作要環環緊扣、步步落到實處，要研究和解決新時期出現的新問題，例如初高中剝離后給學生學習訓練和生活帶來的困難。」姚侃建議可從三方面入手，一是頂層設計要科學，布點要合理；二是制定從招生到輸送的工作規範和學生學習、訓練、生活等方面的規章制度；三是提供必要的後勤保障。

通中校長成錦平認為，要通過改革創新完善競技體育後備人才培養體系，不斷提高訓練質量和效益，積極探索校園體育俱樂部、體教聯辦運動隊以及初、高中項目聯盟等形式，努力解決體育後備人才培養目標與當前教育現狀的不匹配、管理機制的不協調和人才培養的不充分之間的矛盾，繼續打造通中特色體育項目，讓通中體育這張名片更加亮麗。

（王全立 尤煉）