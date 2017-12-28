四川爆冷勝深圳！終結12連敗！哈達迪28+16北京新浪網 (2017-12-28 21:48)
四川隊的雙外援今天表現出色
日期:12月28日，2017-2018賽季CBA常規賽第二十一輪比賽今晚繼續進行，四川隊122-105戰勝深圳隊，球隊終止了12連敗。
本場比賽中，四川隊富蘭克林33分9籃板2助攻，哈達迪28分16籃板5助攻，孟達18分2助攻，陳曉東21分9籃板。
深圳隊於德豪19分6籃板，薩林傑33分20籃板，朗福德13分，顧全17分，張凱14分9籃板，孟鐸7分。
（檸小浩）
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