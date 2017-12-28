CBA第21輪排行：廣廈江蘇仍領跑 遼寧緊追北京新浪網 (2017-12-28 21:49)
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日期:12月28日，CBA常規賽結束了第21輪的全部爭奪，浙江廣廈和江蘇肯帝亞仍然攜手領跑；遼寧16勝5負緊隨其後；山東和廣東皆為15勝6負的戰績分列4,5位；深圳14勝7負排名第6；北京和浙江同為13勝8負排在第7和第8；第9的新疆12勝9負；第10名廣州隊11勝10負。
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