日期:12月28日，CBA常規賽結束了第21輪的全部爭奪，浙江廣廈和江蘇肯帝亞仍然攜手領跑；遼寧16勝5負緊隨其後；山東和廣東皆為15勝6負的戰績分列4,5位；深圳14勝7負排名第6；北京和浙江同為13勝8負排在第7和第8；第9的新疆12勝9負；第10名廣州隊11勝10負。