丁彥雨航歸來，山東隊立馬收穫一勝，127比90，他們兵不血刃大擊敗北控。全場比賽，小丁出戰31分鐘，前三節就得到21分，差不多提前就打卡下了班，全場收穫26分、5個藍冰和6次助攻。千萬不要過於驚訝，畢竟這樣的表現已經成為丁外援的常規操作，習以為常。

傷停一場之後復出，丁彥雨航的眼中充滿殺氣，而北控就成為了那個不幸的「倒霉蛋兒」。剛一開場，小丁就開啟攻擊模式，接連利用突破製造殺傷。這一節他四次走上罰球線，全部命中。當北控不得不收縮防線，小丁又開始在三分線外百步穿楊。這一節他命中一記三分球，單節貢獻9分。而進入第二節，他的手感更是熱得發燙，再中兩個三分球，單節再得8分。半場結束，小丁砍下17分，在小丁的強勢發揮之下，山東半場就已經領先24分。戰至第三節，小丁明顯減少了個人攻擊，轉而為隊友做嫁衣，這一節他得到4分，卻送出2次助攻和2次搶斷。第四節開始前，小丁已經得到21分，山東則以23分的優勢，讓這個第四節幾乎都淪為垃圾時間。

此前一戰山東輸給山西，全隊進攻毫無流暢性可言，很大程度上就是源於小丁的缺陣。這就是今時今日小丁的能力，當他在球場上，不僅是山東隊進攻的一個重要終結點，更關鍵的是，他可以憑藉自己的實力改變對手的防守策略，或持球突破，或干拔三分，當對手不得不對他進行夾擊的時候，小丁還能送出妙傳，這樣的小丁，猶如一名外援那般，在球場上如入無人之境。

可事實上，小丁的價值甚至超過了一名外援：他與隊友並肩作戰多年，配合更默契，尤其是第一節和第四節，他的存在對於山東隊而言，相當於就是雙外援作戰，往往這也是山東隊迫近比分或拉開分差的關鍵時間段。就像易建聯之於廣東隊那般，丁外援最大限度激活了山東隊的進攻火力，讓這支球隊始終處於爭冠的第一軍團之中。

丁彥雨航是否披掛上陣，山東隊完全就是兩支球隊，這是不爭的事實，這也是小丁價值的體現。山東隊目前遭遇傷病危機，多名主將都是帶傷上陣，小丁也不例外。然而畢竟第二階段才剛剛開始，小丁領銜的山東隊還有大把時間去等待傷員們的痊癒。可以想像的是，一個健康的小丁、一支健康的山東隊儼然已是本賽季奪冠的最大熱門之一，任何一支球隊想要最終捧起至尊寶鼎，真得先和山東隊掰一掰手腕。

（JOE）