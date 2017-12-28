稿件來源：體壇新視野 公眾號

正在卡達多哈積極備戰新賽季的天津權健迎來好消息，巴西金童帕托結束了假期與球隊會合，而在休息了 10 個小時之後，帕托便投入了訓練。

金童歸隊 迅速投入訓練

卡達當地時間 28 日凌晨，巴西金童帕托抵達多哈向球隊報到。

帕托所乘坐的是卡達航空 774 航班，從巴西聖保羅直飛多哈，近 16 個小時的長途飛行讓巴西金童倍感疲憊，儘管如此在面對我們的鏡頭時，巴西人依然露出迷人的微笑，而在迅速辦理完入住手續后，帕托並沒有過多的停留，直接回到房間休息。

雖然身體非常疲憊，但是帕托依然沒有忘記自己 「網紅」 的特性，在電梯間他拿出手機記錄下了最新的狀態。但 「網紅」 帕托深知，球員才是自己最重要的身份，因此他克服了時差的困擾，迅速投入到了訓練當中。多哈當地時間 28 日上午 11 點整，天津權健的訓練正式開始，凌晨歸隊的帕托並沒有選擇休息調整，而是與球隊一起來到訓練場，此時距離他來到多哈僅僅過去 10 個小時，單從這樣的舉動不難看出，巴西人已經迫不及待的要投入到系統訓練中了！

天津權健足球隊隊員

帕托

儘管經過了近 16 個小時的長途飛行，但是來到這裏見到隊友，我還是非常開心的。今天的訓練也不錯，量還是挺大的。

在之前的社交網站上，帕托一頭金色的秀髮非常惹眼，甚至吸引了眾多好友的熱評，不過來到球隊之後我們驚訝的發現，巴西人已經剪短了頭髮，似乎也預示著一切將從頭開始！

天津權健足球隊隊員

帕托

金色是我非常喜歡的顏色，所以就選擇了這個顏色。兩年前我就是短髮，經過兩年長成了長髮。現在是一個新的開始，所以我也希望能換一個新髮型，也許兩年之後它就又長成長髮了。我剪完這個髮型，偶爾照鏡子都非常開心，我相信隊友們看到這樣的我也會開心的。

與之前在社交網站上發佈的照片不同，帕托的一頭金髮已經剪成了短髮。

儘管還處於疲勞期，但是在訓練場上巴西人依然展現出了不錯的狀態，看得出帕托也希望通過這樣的方式，儘快趕上隊友的節奏。

天津權健足球隊隊員

帕托

雖然身體多少還有些疲憊，但我還是想抓緊投入訓練。因為這個賽季我們還有亞冠的任務，比賽時間也比較近了，所以我也不想落下太多，要儘快趕上隊伍的節奏。

上個賽季天津權健能夠拿到聯賽第三，從而獲得亞冠資格的機會，與帕托的努力密不可分，而隊內頭號射手的名號，也讓球迷們更加期待巴西金童新賽季的表現，但主教練的更換以及與莫德斯特的競爭，帕托也面臨新的挑戰。

天津權健足球隊隊員

帕托

我們之間有過溝通和交流，主教練告訴我，這個冬歇期對我和球隊都是十分重要的，因為我們新賽季有重要的任務。

除了帕托之外，原本應該在他之前與球隊匯合的莫德斯特因為個人原因推遲了報到時間，相信很快，法國射手也將會抵達多哈。

在主帥保羅·索薩的帶領下，天津權健的備戰正在如火如荼地進行著，由於亞冠資格賽日益臨近，且主要負責進攻的外籍球員還沒有全部到隊，所以葡萄牙人將改造球隊的第一步放在了防守上。

緊抓防守 暫不強推三中衛陣型

新賽季的天津權健將面臨三線作戰的壓力，而主帥的更換，更是讓球隊的備戰面臨著時間緊、任務重的態勢。作為歐洲少壯派教練，權健新帥保羅·索薩的成功有自己的獨到之處，攻守兩端更是具有鮮明的特色。在卡達多哈集訓的第一階段，保羅·索薩希望球員們能儘快恢復狀態，達到儲備體能的效果，同時結合球訓練的常態化，也是希望球員們能夠理解自己的戰術理念，為此，葡萄牙人選擇以強化防守作為切入點。

天津權健足球隊副隊長

孫可

新教練對整體足球的追求，對於每一個位置上的細節抓得也非常緊，現在更多的是在防守上對我們的要求，我覺得也是學到了很多足球理念，還有對整體足球的認識，我相信一個冬訓下來，每一個人都有非常大的成長。

保羅·索薩的訓練課一般在一個半小時左後，通過觀察最近幾天的訓練，記者發現，訓練課的大部分時間都是圍繞防守展開的。除了對持球人進行壓迫以外，索薩始終強調防守球員的站位和與隊友之間距離的保持，同時，他格外看重攻守轉換的效率，比如斷球后迅速投入進攻，以及丟球后的快速落位，一旦球員們在訓練中出現失誤或者沒有達到要求，索薩都會叫停訓練，進行仔細講解。

天津權健足球隊隊員

晏紫豪

對我們四名後衛的要求就是，儘可能縮小我們之間的距離，盡量聚在一起，然後壓出去的時候，就全部一起壓出去，要求整體，對兩個邊路和兩個中衛的要求稍微高一點。

天津權健足球隊副隊長

孫可

歐洲的教練，他更多追求的是全場每一個人防守的積極性，還有整體性，無論是前場還是后場，這種相互的銜接，還有相互的保護，相互之間的信任也是逐漸建立起來的。

其實，上個賽季的天津權健隊就很講究整體的戰術打法，通過一個賽季的磨合，天津權健成為聯賽失球最少的球隊，也證明球員們具備執行這種戰術的能力。正因如此，在理解保羅·索薩的整體足球理念這個問題上，大家實際上是具備一定基礎的，無疑，這也有助於減少磨合的時間。幾天的高強度訓練下來，索薩的加強版整體足球概念，已經是深入人心。

天津權健足球隊副隊長

孫可

更多的是希望可以儘快融入教練員的戰術體系，教練員也是每天訓練前會給我們看一些視頻，告訴我們如何去做，我覺得也是幫助我們更快了解教練員的打法。

足球從本質上講就是攻與守的競技，攻守轉換是足球戰術的核心，為每一位教練所看重，索薩教練自然也不例外。在權健隊的訓練中，當球隊展開進攻時，他要求球員必須做到多點接應，陣型要迅速拉開，這樣便可以讓持球人有更多出球選擇；轉入防守時，防守球員在進行高位逼搶的同時必須時刻注意保護身後，由點到面形成立體防守陣型。初掌權健教鞭，保羅·索薩正在抓緊一切機會讓球員們理解並執行自己的戰術要求，同時，他也沒有強行推行自己的最擅長的三中衛打法，因材施教、因地制宜，保羅·索薩在天津權健選擇以穩開局。