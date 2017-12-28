【鉅亨網編譯郭照青】

韓國宣布採取措施，冷却比特幣的投機行為，比特幣價格再度重挫。2017 年，比特幣大漲逾 1300%。

這些措施包括禁止開立匿名虛擬貨幣帳戶，及賦予有關當局權力，可關閉數位貨幣交易所。

週四早場，比特幣價格重挫逾 10%，跌破 14000 美元。

今年以來，美元穩定疲弱。該趨勢今早依舊持續，美元下跌約 0.4%。

美元指數自今年初高點下跌了約 11%。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨小幅上揚。歐洲股市於早場交易中，漲跌互見。

亞洲股市今日大多收高，僅日經指數下跌 0.56%。

週三，美國股市交易平靜，終場小幅上揚。

每年此時，股市成交量通常偏低。2017 年，美國主要指數上漲了約 20% 至 29%。

經濟數據方面，台北時間 21:30 美國將公布上週初次申請失業金人數。

台北時間 22:45 美國將公布 12 月芝加哥採購經理指數。