王姓男子與妻子性房時，遭妻子咬下右側睪丸。童綜合醫院梧棲院區急診部執行長盧立華（中）28日受訪表示，一般男性有兩顆睪丸，只剩一顆不影響賀爾蒙與生育問題。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 106年12月28日