男子遭妻咬下右睪丸 醫師：不影響生育中央社 (2017-12-28 21:50)
王姓男子與妻子性房時，遭妻子咬下右側睪丸。童綜合醫院梧棲院區急診部執行長盧立華（中）28日受訪表示，一般男性有兩顆睪丸，只剩一顆不影響賀爾蒙與生育問題。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 106年12月28日
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