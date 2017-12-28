致力於照顧愛滋遺孤的香港智行基金會創辦人杜聰（圖）28日表示，智行基金會成為根據「境外非政府組織境內活動管理法」首家在河南獲准註冊的境外慈善機構。河南省曾在1990年代爆發大規模愛滋病感染。（杜聰提供）中央社記者張淑伶上海傳真 106年12月28日