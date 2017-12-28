水餃攤商夫妻罹癌 接訂單婉謝捐款（2）中央社 (2017-12-28 21:50)
台南市永康區一對在市場賣水餃的夫妻先後罹癌，3名女兒常到攤位幫忙，附近攤商在了解情況後，也主動協助包水餃，攤位前放著就讀國小三年級的小女兒寫的感謝牌。中央社記者楊思瑞攝 106年12月28日
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