水餃攤商夫妻罹癌 接訂單婉謝捐款（1）中央社 (2017-12-28 21:50)
台南市永康區一對在市場賣水餃的夫妻先後罹癌，3名女兒常到攤位幫忙，附近攤商也主動協助包水餃，這個畫面被網友譽為美麗的風景。中央社記者楊思瑞攝 106年12月28日
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