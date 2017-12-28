法律扶助基金會副執行長林聰賢（後站者）出席「國界上的漂流者」新書發表會時表示，期盼透過書中故事，讓民眾知道台灣是多元化社會，所以應該要能去容納更多元的人，更要知道如何處理這樣的議題。中央社記者王揚宇攝 106年12月28日