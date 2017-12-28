頂新牛油求償案敗訴 消基會：一定上訴中央社 (2017-12-28 21:50)
頂新牛油求償案，台北地方法院28日判消基會敗訴；消基會副秘書長徐則鈺說，判決結果令人感到意外，一定會上訴，爭取消費者權益。中央社記者王揚宇攝 106年12月28日
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