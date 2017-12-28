行動書車快閃活動 宣傳台北國際書展中央社 (2017-12-28 21:50)
2018台北國際書展以「讀力時代」為主題，書展前推廣閱讀活動，推出行動書車快閃活動。新北市立圖書館支援行動書車，主動出擊推薦好書並提供借閱。（台北書展基金會提供）中央社記者羅苑韶傳真 106年12月28日
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