法扶台權會新書 探討無國籍者與難民議題中央社 (2017-12-28 21:24)
（中央社記者王揚宇台北28日電）法律扶助基金會、台灣人權促進會今天舉行「國界上的漂流者」新書發表會，探討難民、無國籍者議題；法扶副執行長林聰賢說，盼藉由此書讓民眾了解此議題，容納更多元的人。
法扶董事長范光群為書寫序指出，這本書敘述台灣實際存在的難民與無國籍身分者的故事，希望能喚起法律實務界及社會正視這些「國界上的漂流者」的存在；書中另介紹香港對於國籍認定法令的實務作為，大家可思考並探尋最適切且符合人道的解決方案。
林聰賢受訪時表示，台灣目前針對無國籍者與難民相關的法令並不完備，期盼藉由本書讓台灣社會知道「我們是多元化的社會，所以應該要能去容納更多元的人，要去接受，而且要知道怎麼處理這樣的事情，不是閉上眼睛看不到他們」。
法扶與台權會發布的新聞稿則指出，難民與無國籍者處境是全球議題，台灣當然不能自外其中，特別是台灣目前有外籍勞工及外籍配偶的族群，包含婚配過程或非婚生產子等，都會衍生相關國籍問題，有待社會大眾及立法委員對於國籍法、難民法等制度性法令的修訂通過。1061228
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