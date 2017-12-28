美國11月商品貿易帳 -697億，預期 -678億，前值由 -683億修正為 -北京新浪網 (2017-12-28 21:30)
美國11月商品貿易帳 -697億，預期 -678億，前值由 -683億修正為 -681億。
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