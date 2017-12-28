國家外匯管理局：2017年前三季度我國經常賬戶順差7453億元人民幣北京新浪網 (2017-12-28 21:32)
新華社北京12月28日電（記者 劉開雄）28日，國家外匯管理局發佈公告顯示，今年前三季度，我國經常賬戶順差7453億元人民幣，資本和金融賬戶順差3625億元人民幣，其中，非儲備性質的金融賬戶順差7612億元人民幣，儲備資產增加3980億元人民幣。
若按美元計值，2017年前三季度，我國經常賬戶順差1098億美元，其中，貨物貿易順差3347億美元，服務貿易逆差1979億美元，初次收入逆差178億美元，二次收入逆差93億美元。資本和金融賬戶順差531億美元，其中，資本賬戶逆差1億美元，非儲備性質的金融賬戶順差1121億美元，儲備資產增加589億美元。
按SDR計值，2017年前三季度，我國經常賬戶順差791億SDR，資本和金融賬戶順差388億SDR，其中，非儲備性質的金融賬戶順差810億SDR，儲備資產增加421億SDR。
外匯局相關負責人表示，2017年前三季度，經常賬戶順差1098億美元，仍保持在合理區間。其中，國際收支口徑的貨物貿易順差3347億美元，貨物出口15953億美元，進口12605億美元，同比分別增長10%和17%，表明外貿回穩向好的勢頭在鞏固。而非儲備性質的金融賬戶呈現順差的原因來自兩方面。一方面，對外各類投資保持穩定；另一方面，境外投資者繼續增加對我國的投資。此外，外匯儲備增加598億美元，在國際貨幣基金組織的儲備頭寸等減少9億美元。
該負責人表示，隨著全球經濟持續回暖帶來外需增長，國內經濟在合理區間運行，金融市場進一步對外開放，預計未來我國國際收支將繼續呈現基本平衡的格局。
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