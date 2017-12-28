新華社北京１２月２８日電？ 題：警惕日本以防禦之名謀攻擊之實

新華社記者劉秀玲

日本政府近期在軍事安全領域的動向頻頻曝光：計劃引進和開發巡航導彈、購買Ｆ－３５Ｂ最新型戰機、將直升機驅逐艦改造成航母……招招帶出攻勢，直指日本戰後「專守防衛」政策。

只守不攻的「專守防衛」政策保障日本和平走過戰後７０多年，直到２０１５年９月，安倍政府不顧違憲爭議強行通過新安保法案，解禁集體自衛權，宣告「專守防衛」政策發生重大轉折。如今，從修改憲法到提升軍備，安倍政府所謂的「防禦」動作大有出格越線之勢，令人憂心日本的「防禦」正在「變質」。

正所謂，「是狐狸，尾巴終將會露出來的。」據日本媒體報導，防衛省正在討論將日本現有最大級別直升機驅逐艦「出雲」號改造成航母。事實上，「出雲」號自身性能不輸一些國家的輕型航母，只因目前設計無法實現搭載戰鬥機。「出雲」號一旦升級成功，將可搭載最新型戰機，將在事實上成為具有攻擊能力的正規航母。《朝日新聞》評論指出，改造航母的舉動只會讓「專守防衛」政策成為一紙空文。

日本憲法禁止自衛隊持有攻擊型武器，攻擊型航母、洲際彈道導彈、遠程戰略轟炸機都在受禁之列。為了規避因違憲而招致的批判，日方極力掩飾和狡辯，把攻擊型航母劃歸「防禦型」武器。這種做法，與安倍政府當初以修改憲法解釋方式「曲線」解禁集體自衛權的做法如出一轍。

在日本政府最新批准的２０１８財年政府財政預算案中，防衛預算連續第六年增長，連續第六年創歷史新高。在龐大財政預算支撐下，防衛省大幅新增武器部署，陸基「宙斯盾」導彈防禦系統、Ｆ－３５Ａ戰機、遠程巡航導彈均列入購買清單，另有新型潛艇和驅逐艦待造。

隨著各類攻擊性武器的日益完備，日本現在所搞的一套遠遠超出本土自衛防備的範疇。以防禦之名擴充軍備，以漸進手段由「防」轉「攻」，日本在軍事安全領域的新動向著實令亞洲鄰國和國際社會感到擔憂。

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