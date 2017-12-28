華茂股份減持國泰君安467.43萬股北京新浪網 (2017-12-28 21:34)
中證網訊（記者？董添）
華茂股份（000850）12月28日晚間公告稱，12月19日-12月28日，公司減持國泰君安467.43萬股。經初步測算，上述股票出售將增加公司2017年度投資收益約8400萬元，約佔公司去年凈利潤的85.21%。截至本公告日，公司持有國泰君安無限售流通股股票9062.56萬股，占該公司註冊資本1.04%；其中，公司用於約定購回式證券交易剩餘股票數為2120萬股，占國泰君安總股本的0.24%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 歐洲貴族oillio 休閒薄外套 紳士風格 素面款式 丈青色
- 【GUCCI 古馳】GG Marmont絎縫紋牛皮金屬雙G LOGO暗壓釦手
- SEIKO Presage 開郎的春風時代機械優質特色腕錶-金-4R38-01
- 【指定出發↘1/16】玩美濟州十景五星雙秀四日(全程五花飯店+
- ASICSTIGER GEL-LYTE V男女潮流休閒鞋H7N2L
- HERAN禾聯 16KG 變頻全自動洗衣機 HWM-1611V
- 【鳳梨牌】冰火奇機(JU-301)
- VANGUARD 精嘉 唯影者探索 38 VEO Discover 38 攝影側背包
- 【DN】典雅美人 復古圖騰層次牛皮休閒鞋(藍綠)
- 微星Z270平台【嵐煙愛棾】I7-7700K四核 240G SSD/GTX1060獨
紫光承認開發首款國產DDR4內存 計劃2018年問世【北京新浪網】
吳敬科:美元走勢不容樂觀 黃金穩步上行繼續多【北京新浪網】
田洪良:年終歲尾 美元走勢慘淡【北京新浪網】
盛文兵:2018年美國實施新稅率 黃金非美貨幣高空【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》