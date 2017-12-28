華茂股份減持國泰君安467.43萬股北京新浪網 (2017-12-28 21:34)
中證網訊（記者？董添）
華茂股份（000850）12月28日晚間公告稱，12月19日-12月28日，公司減持國泰君安467.43萬股。經初步測算，上述股票出售將增加公司2017年度投資收益約8400萬元，約佔公司去年凈利潤的85.21%。截至本公告日，公司持有國泰君安無限售流通股股票9062.56萬股，占該公司註冊資本1.04%；其中，公司用於約定購回式證券交易剩餘股票數為2120萬股，占國泰君安總股本的0.24%。
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