中證網訊（記者？董添）

*ST中富（000659）12月28日晚間公告稱，控股股東所持公司股份將被司法拍賣，由此將可能造成公司控股股東發生變動、股權結構不穩定的風險。

公告顯示，公司12月28日收到廣東省深圳市福田區人民法院發來的《拍賣通知書》，申請執行人江蘇銀行股份有限公司深圳分行與被執行人深圳市捷安德實業有限公司實現擔保物權糾紛兩案，因被執行人深圳市捷安德實業有限公司持有*ST中富股票1.46億股，法院將於2018年2月2日10時至2018年2月3日10時至在深圳市福田區人民法院淘寶網司法拍賣網路平台上公開拍賣，展示價格4.3元，保證金6300萬元，增價幅度300萬元及其倍數，本院將於2017年12月31日在深圳市福田區人民法院淘寶網司法拍賣網路平台發佈拍賣公告。