本報記者 董添

海虹控股（000503）12月28日晚間公告稱，公司於2017年12月28日收到控股股東中海恆出具的《關於完成工商變更手續的告知函》，截止目前，中海恆已完成相關工商變更、登記手續，國風投基金對中海恆的持股比例為75%，國風投基金已成為中海恆的控股股東，從而成為公司的間接控股股東。公司的實際控制人由康喬女士，變更為國風投基金的實際控制人中國國新。

公告顯示，實際控制人變更對公司的影響主要表現在，國風投基金在完成對海虹控股間接控股后，將集中資源推進海虹控股發展，將海虹控股作為國風投基金的戰略性項目，積極爭取政府及各相關部門的理解與支持，加速推動醫保基金管理服務行業的發展，在得到相關授權或與相關具備許可權的機構合作，採取有效措施保證安全的情況下，創新國家醫療健康數據的開發機制，立足將海虹控股打造成為國家級的醫療健康保障服務企業及行業內領先的大數據公司。