盤前：能源板塊推動美國股指期貨攀升北京新浪網 (2017-12-28 21:34)
新浪美股訊 日期:28日 美國股指期貨周四盤前小幅攀升，受原油創兩年前新高刺激，能源股領漲。
道瓊斯工業平均指數期貨上漲0.12%，標準普爾500指數期貨上漲0.05%，納斯達克100指數期貨上漲0.24%。
周三，道指收盤上漲0.11%，標普500上漲0.08%，納指上漲0.04%。
市場成交依然清淡。
上周首次申請失業救濟人數未變，仍為24.5萬人。美國11月商品貿易赤字增長2.3%，至697億美元。
芝加哥採購經理人指數將在日期:晚10：45公佈。
特斯拉盤前下跌0.1%，該股周三下跌了1.8%。KeyBanc將其第四季度KeyBanc出貨量預期從1.5萬輛調降至5000輛。
比特幣現貨下跌6.57%，韓國宣布將實施更嚴格措施打擊比特幣交易。
因美國上周原油庫存下降幅度超出預期，WTI原油期貨上漲0.2%，報每桶59.75美元，處於2015年6月份高點附近。
受美國國債收益率大跌影響，美元指數下跌0.3%，報92.730點。
金屬期貨大多上揚，黃金期貨上漲0.20%。
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