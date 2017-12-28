中新社北京12月28日電 (記者 杜燕)允許外商投資航空運輸銷售代理企業、放寬外商設立投資性公司條件……28日，北京公佈服務業新一輪十條擴大開放措施，涉及文化教育服務、金融服務、科學技術服務等領域，進一步降低准入門檻，吸引境外人才、資金、機構等落地北京。

山西太原，雙十二來臨前夕，某商場進行促銷。 張雲 攝

資料圖 促銷。 張雲 攝

北京市商務委員會副主任申金升在28日舉行的發佈會上介紹，2015年北京成為中國內地首個也是唯一的服務業擴大開放綜合試點城市，在科學技術服務、互聯網和信息服務、文化教育服務、金融服務、商務和旅遊服務、健康醫療服務六大領域實施改革開放舉措，首輪試點141項任務已完成91%。

他指出，此次十條開放措施涉及文化教育服務、金融服務、科學技術服務等領域，相比首輪開放清單，新增了廣播電視電影和音像業、企業管理服務、法律服務、醫學研究與試驗發展四個行業，進一步拓展了服務業開放廣度。與此同時，進一步降低准入門檻。

記者了解到，在文化教育服務領域，允許外商在文化娛樂業聚集的特定區域內投資設立演出場所經營單位、娛樂場所，不設投資比例的限制；調整《外商投資產業指導目錄》中「禁止外商投資產業目錄」相關規定，允許外商在特定區域內投資音像製品製作業務。

在金融服務領域，研究允許新設或改製成立的外商獨資銀行、中外合資銀行或者外國銀行分行在提交開業申請時可以同時申請人民幣業務。

在科學技術服務領域，允許外商投資航空運輸銷售代理企業；取消外商投資建設工程設計企業外籍技術人員的比例要求，通過降低准入門檻，吸引更多有意向的境外投資者在北京設立建設工程設計企業。

在商務和旅遊服務領域，進一步降低投資性公司、人才中介機構的外資准入門檻，探索密切中國內地律師事務所與外國及中國港澳台地區律師事務所業務合作的方式與機制。

在健康醫療服務領域，允許在京對符合條件的在國外研發的藥品開展臨床試驗，不僅減少不必要的臨床試驗重複，還有利於縮短國家或區域間藥品上市時間間隔，加速北京市藥物臨床試驗研發的國際化進程。

申金升表示，今年前三季度，北京服務業增加值16053.3億元(人民幣，下同)，佔GDP比重達82%，比試點前提高4.1個百分點；1至10月，服務貿易進出口額8022.7億元，增長12.1%。(完)