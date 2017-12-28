中新社北京12月28日電 (記者 趙建華)中國財政部部長肖捷表示，中國穩定可持續增進民生福祉。堅持兜底線，堅決托住基本民生需求的底，多做雪中送炭的工作，切實保障好群眾基本生活。注重可持續，在經濟發展可持續、財力可支撐的基礎上，既儘力而為，又量力而行。進一步加強預期引導，提高政策透明度，最大限度凝聚社會共識。

8月28日上午，十二屆全國人大常委會第二十九次會議在北京人民大會堂開幕。為落實稅收法定原則，國務院提出了關於提請審議煙葉稅法草案的議案。草案保持現行稅制框架和稅負水平基本不變，將暫行條例平移上升為法律。受國務院委託，財政部部長肖捷作了說明。 中新社 記者 劉震 攝

資料圖 財政部部長肖捷作了說明。中新社記者 劉震 攝

27日至28日中國全國財政工作會議在北京舉行，肖捷在此次會議上作了上述表示。

此次會議指出，中國在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上不斷取得新進展，積極促進人的全面發展、實現全體人民共同富裕。兜底線、注重可持續的同時，還要科學建機制，堅持人人盡責、人人享有，制度安排體現激勵約束，合理均衡政府、單位和個人負擔，鼓勵社會力量參與，努力實現共建共享；提高精準性，抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，區分類型，增強財政資金和政策的指向性，更加註重對特定人群特殊困難的幫扶。

會議強調，今年中國加大財政支出結構調整力度，提高支出精準度，聚焦深度貧困地區推進脫貧攻堅，加大民生等重點領域支持力度，困難地區基本民生兜底得到較好保障。五年來，中國堅持保障和改善民生，人民群眾獲得感不斷增強。中央財政補助地方專項扶貧資金年均增長22.7%，在農業、教育、醫療等領域也加大了對貧困地區的投入力度。調整完善就業創業政策措施，重點群體和總體就業形勢保持穩定。

肖捷表示，2018年中國將堅持促發展與惠民生相結合，完善制度政策，使人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。(完)