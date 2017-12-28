三菱綜合材料就子公司數據造假髮布中間報告北京新浪網 (2017-12-28 21:35)
新華社東京１２月２８日電（記者錢錚 馬曹冉）日本有色金屬巨頭三菱綜合材料公司２８日就旗下兩家子公司篡改產品數據問題公佈中間報告指出，優先考慮擴大市場份額是三菱伸銅公司篡改產品數據的原因之一。
三菱綜合材料於本月１日成立特別調查委員會，就其子公司三菱電線工業和三菱伸銅的數據造假問題展開調查。
根據這份報告，調查委員會認為，三菱伸銅不當行為的原因主要有遵守產品規格的意識不足；優先考慮擴大市場份額而不是能否生產；在產品質檢中，用不當行為來避免損失；檢查手續流於形式等。
而就三菱電線工業的造假行為，報告並未給出結論。據日本媒體報導，該公司前社長之前就知道公司存在不當行為，但為了避免客戶要求賠償損失而繼續發售問題產品。此外，兩家公司從上世紀９０年代就開始經常篡改數據，管理層默許這種造假，是整個公司的行為。
三菱綜合材料１１月２３日發佈公報，承認三菱電線工業和三菱伸銅存在篡改產品數據的造假行為，問題產品涉及航空、汽車、機電產品等行業，受影響企業達２５８家。之後，三菱鋁業也被查出存在同樣問題。
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