首都機場實施144小時過境免簽政策北京新浪網 (2017-12-28 21:35)
新華社北京12月28日電（記者樊曦）記者從首都機場股份公司了解到，28日起，首都機場對奧地利等53個國家持有效國際旅行證件和144小時內確定日期、座位前往第三國（地區）聯程客票的外國人，實行過境免辦簽證政策。
根據國家發改委、民航局日前印發的《推進京津冀民航協同發展實施意見》，京津冀將實行１４４小時過境免簽政策，將對促進北京、天津、河北的協同聯動產生重要意義。
除了首都機場之外，實施144小時過境免簽政策的還有鐵路西客站、天津濱海國際機場、天津國際郵輪母港、河北石家莊國際機場和秦皇島海港。
首都機場有關負責人表示，自2013年1月1日北京正式實施72小時過境免簽政策以來，截至2016年底，首都機場已接待72小時過境免簽旅客超過8萬人次，復合增長率達25%。
據首都機場預計，2018年元旦小長假（2017年12月30日至2018年1月1日）運輸期間，首都機場進出港旅客將達73.2萬人次，日均24.4萬人次，進出港航班約4555架次，日均1518架次。
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