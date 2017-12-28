我國製造業骨幹企業「雙創」平台普及率近70%北京新浪網 (2017-12-28 21:35)
新華社北京12月28日電（記者張辛欣）記者28日從工信部獲悉，截至目前，我國製造業骨幹企業「雙創」平台普及率接近70%。這表明大中小微企業融通發展、匯聚力和生態效應顯現。在「雙創」平台帶動下，個性化定製、智能化生產、網路化協同、服務型製造等新業態日漸豐富。
製造業是「雙創」的主戰場，平台是產業競爭的制高點。當前，製造業「雙創」平台已成為製造業與互聯網融合發展的著力點。加快建設基於互聯網的開放式「雙創」平台和面向中小企業的「雙創」服務平台，將有助於發揮大企業引領作用和中小企業創新活躍的特點。
工信部提出，到2020年底，圍繞製造業「雙創」平台要素匯聚、能力開放、模式創新、區域合作等四個領域分別培育100個試點示範項目，重點行業骨幹企業互聯網「雙創」平台普及率超過85%。
工信部有關負責人表示，工信部將支持建設面向企業內部和產業鏈上下游的「雙創」要素匯聚平台，促進面向生產製造全過程、全產業鏈的信息交互和集成協作。
28日，由中國電子信息產業發展研究院、中國製造企業雙創發展聯盟主辦的首屆中國工業互聯網「雙創」開發者大賽啟動，中國製造企業雙創發展聯盟、賽迪顧問、北京東方國信、新余高鵬資本共同發起成立「中國製造企業雙創發展聯盟工業互聯網產業基金」，從資金、技術、培訓等多個維度為開發者提供創業創新支持。
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