日期:12月28日消息，CBA聯賽第21輪今天繼續進行。山東隊坐鎮主場迎戰北控隊，最終，山東隊以127-90大勝北控隊避免兩連敗，北控隊則無緣兩連勝。

本場數據方面，山東隊小外援勞森得到25分3籃板9助攻，大外援莫泰尤納斯得到25分14籃板。國內球員中，丁彥雨航26分5籃板6助攻，賈誠13分6籃板，張春軍12分3籃板，王汝恆7分。北控隊小外援馬布里得到8分8助攻，大外援蘭多夫得到32分14籃板，阿巴斯得到10分7籃板。國內球員中，許夢君11分4籃板，王征9分7籃板，楊敬敏9分。

山東隊近來的日子並不好過，由於丁彥雨航和睢冉的連續缺陣，最近三場比賽他們僅取勝一場，對於志在奪冠的山東隊來說這樣的表現難以令人滿意，好在丁彥雨航迎來復出，相信經過調整之後他們的實力依舊強大。北控隊此前在主場戰勝了同曦隊，在末節關鍵時刻，馬布里再次挺身而出，在個人進攻和帶動隊友兩方面他都十分出色，聯賽已經過半，想要進入季後賽，馬布里要保持這樣的狀態。

首節開始，北控隊反客為主，許夢君快攻得手，馬布里和楊敬敏也各得2分，一波6-0之後，山東隊被迫叫了暫停。比賽回來后，隨著丁彥雨航加強了突破，山東隊的進攻逐漸有了起色，回敬了對手一波9-3之後，雙方戰成11-11。此後丁彥雨航繼續著火熱的手感，單節砍下9分的他帶領主隊以23-19領先結束首節。

進入次節，莫泰尤納斯在內線體現出了自己的優勢，幫助山東隊將分差拉大到7分。此後馬布里情緒急躁，先後與賈誠和王汝恆發生了輕微衝突，山東隊趁勢在3分鐘時間里掀起了一波19-1的進攻狂潮，分差來到了23分。隨後雖然蘭多夫通過個人能力取得了一些分數，但山東隊還是以60-36的巨大優勢結束了上半場比賽。

易邊再戰，北控隊明顯加強了內線進攻，蘭多夫頻繁造成對手犯規博得罰球機會，但手握巨大領先優勢的山東隊則是穩紮穩打，在丁彥雨航的串聯下，張春軍和賈誠都得到了很多機會，雙方互有得分，分差卻沒什麼變化，隨著勞森的壓哨三分命中，山東隊94-71領先結束第三節。

最後的末節比賽，山東隊繼續發力，丁彥雨航連得7分幫助主隊領先到了30分。隨後北控隊換下了外援，也宣告比賽進入了垃圾時間。最終，山東隊127-90大勝對手。

CBA下一輪，山東隊將繼續主場迎戰北京隊，而北控隊將繼續客場挑戰青島隊。

山東首發：丁彥雨航、莫泰尤納斯、吳軻、張慶鵬、王汝恆

北控首發：馬布里、阿巴斯、王征、楊敬敏、許夢君

（尋高）