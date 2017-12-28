日期:12月28日消息，為備戰2018賽季，一些中國俱樂部有更換外援的計劃，向感興趣的球員提交了報價。一些中超、中甲外援近期離隊，加盟其他俱樂部。一些中國俱樂部組織海外拉練，將與外國俱樂部進行熱身賽。此外，一些中國俱樂部有更換球隊主教練或引進外籍助理教練的計劃。今日飛訊主要包括，據《GOAL》、「calcionews24」等多家媒體報導，現效力於意甲羅馬的波黑中鋒哲科成為兩家中國俱樂部的引援目標，中國俱樂部給這位2016-2017賽季意甲金靴提供了為期3年、年薪1200萬歐元的合同，總價值約合2.8億元人民幣。此外，墨西哥蒙特雷也想得到哲科。丹麥豪門哥本哈根官方宣布，2018年1月25日將與廣州恆大進行一場比賽。廣州恆大曾與哥本哈根交手。2016年2月14日，廣州恆大與哥本哈根進行過一場熱身賽，當時1-3告負。

據《GOAL》、「calcionews24」等多家媒體報導，現效力於意甲羅馬的波黑中鋒哲科成為兩家中國俱樂部的引援目標，中國俱樂部給這位2016-2017賽季意甲金靴提供了為期3年、年薪1200萬歐元的合同，總價值約合2.8億元人民幣。此外，墨西哥蒙特雷也想得到哲科。在相關報導中提到，哲科有3個選項，留在羅馬，去中國或去墨西哥。最有可能的選擇是留在羅馬，但蒙特雷和中國俱樂部有很多錢。在中國，有兩傢俱樂部願意引進哲科，向哲科提供了為期3年、年薪1200萬歐元的合同。在墨西哥，蒙特雷需要哲科。哲科不想離開羅馬，他在過去的兩個月里只有1個進球，他想恢復狀態。

哲科，現年31歲，波黑國籍，身高1.92米，司職中鋒，2016-2017賽季意甲聯賽出場37次打入29球，奪得意甲金靴。2017-2018賽季意甲聯賽出場17次打入8球並有1次助攻。目前，德國《轉會市場》給哲科標出的評估身價是2200萬歐元。哲科與羅馬的合同到2020年6月30日。

丹麥豪門哥本哈根官方宣布，將前往迪拜拉練。2018年1月25日，哥本哈根將與廣州恆大進行一場比賽。在迪拜拉練期間，哥本哈根將與澤尼特、廣州恆大、頓涅茨克礦工進行熱身賽。廣州恆大曾與哥本哈根交手。2016年2月14日，廣州恆大與哥本哈根進行過一場熱身賽。第8分鐘，德拉尼破門。第40分鐘，約根森進球。第47分鐘，鄭龍破門。第58分鐘，桑坦德領到個人本場比賽第二張黃牌，被罰出場。第73分鐘，卡德里打入一球。最終，廣州恆大1-3負於哥本哈根。

前巴西國腳后腰、現效力於土超豪門費內巴切的約瑟夫-索薩成為中國俱樂部的引援目標。據土耳其媒體「fotospor」報導，一家上海俱樂部想要引進約瑟夫-索薩，費內巴切給他標出的價格是2000萬歐元，相當於評估身價的2.5倍。在相關報導中提到，費內巴切給約瑟夫-索薩標的價格是2000萬歐元。費內巴切決定把約瑟夫-索薩出售給中國俱樂部。費內巴切開始與中國上海球隊談判。

約瑟夫-索薩，現年28歲，身高1.88米，司職后腰，曾代表巴西國家隊出場3次。2017-2018賽季代表費內巴切出場19次打入1球並有1次助攻。目前，德國《轉會市場》給約瑟夫-索薩標出的評估身價是800萬歐元。

據「dotmsr」等多家埃及媒體報導，埃及豪門阿爾阿赫利向河南建業提交了一份正式報價，想要租借敘利亞後衛薩利赫半年，租借費5萬美元。目前，德國《轉會市場》給薩利赫標出的評估身價是45萬歐元，約合54萬美元。薩利赫與河南建業的合同到2019年3月15日。

據巴西媒體「UOL」報導，現效力於長春亞泰的巴西球員馬里尼奧在接受採訪時表示自己很難離隊。長春亞泰不想把他租借給其他俱樂部。只有在買斷的情況下才會放走馬里尼奧。在相關報導中提到，馬里尼奧承認有巴西球隊對他感興趣，但不應該在明年初離開中國。他表示與一些巴西俱樂部有接觸，但長春亞泰只賣不租，「轉會是困難的，因為我們的球隊不想把我租借出去。必須通過購買的途徑才行。很多人很難適應（中國），但是對我來說很不錯。一些巴西俱樂部來找我，但是沒有提供報價，我有合同，直到2018年12月。」

據塞爾維亞媒體「rt在n」報導，加彭國腳前腰坎加收到了貝爾格萊德紅星開出的續約合同，但他還沒有簽字，他似乎會接受來自俄羅斯或中國的豐厚報價。坎加，現年27歲，身高1.67米，司職前腰，也可以踢邊鋒。目前，德國《轉會市場》給坎加標出的評估身價是300萬歐元。

據「tycsports」等多家阿根廷媒體報導，上海申花外援特維斯成為2017賽季巴甲冠軍、巴甲豪門科林蒂安的引援目標，科林蒂安想要帶回特維斯。科林蒂安會試圖說服特維斯回到他曾經在2005-2006年效力的俱樂部。

在中甲方面，據智利媒體「adnradio」報導，中甲石家莊永昌有意引進現效力於智利西班牙聯合俱樂部的阿根廷邊鋒雅伊姆，但具體的報價信息沒有曝光。在相關報導中提到，中國足球引誘了雅伊姆，這位西班牙聯合的前鋒是石家莊永昌的目標。報價對於這位30歲的球員和西班牙聯合來說是有吸引力的。但西班牙聯合不想失去雅伊姆。雅伊姆，現年30歲，阿根廷國籍，身高1.79米，司職邊鋒或前腰，右腳型選手，在俱樂部層面累計出場207次打入66球並有24次助攻。目前，德國《轉會市場》給雅伊姆標出的評估身價是40萬歐元。

（李哲）