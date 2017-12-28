周四上午，綠城中國控股有限公司發出公告，12月27日其全資附屬綠城房地產集團有限公司向綠城控股集團有限公司收購浙江綠城足球俱樂部有限公司50%股權，代價為3.313億元人民幣。

公告顯示，收購代價3.313億元中，約2.867億元以綠城房地產向綠城控股轉讓杭州玫瑰園度假村有限公司全部股權的形式償付，剩下的約4462.885萬元以貨幣償付。前者將於相關足球協會批准收購事項后10個工作日內完成，後者將於2018年7月2日前完成。

收購完成後，綠城足球俱樂部將成為綠城中國的合營企業，杭州玫瑰園將不再為附屬公司。目前，綠城足球俱樂部經評估的資產凈值（至2017年5月31日）為6.63億元，杭州玫瑰園凈資產為2.87億元。

之前綠城足球俱樂部屬於綠城控股所有，綠城房產作為俱樂部的冠名商和讚助商，而控股集團的投入在近年來各家足球俱樂部瘋狂燒錢的背景下，多少顯得有些「拮据」。從2015年開始，中交集團成為了綠城中國的第一大股東，中交集團是由中國交通建設集團有限公司整體重組改制並獨家發起設立的股份有限公司，也是中國第一家實現境外整體上市的特大型國有基建企業。

中交股份作為世界500強企業，主要從事港口、碼頭、航道、公路、橋樑、鐵路、隧道、市政等基礎設施建設和房地產開發業務，業務足跡遍及世界100多個國家和地區。公司是中國最大的港口設計及建設企業，設計承建了建國以來絕大多數沿海大中型港口碼頭；世界領先的公路、橋樑設計及建設企業，參與了國內眾多高等級主幹線公路建設；世界第一疏浚企業，擁有中國最大的疏浚船隊，耙吸船總倉容量和絞吸船總裝機功率均排名世界第一；全球最大的集裝箱起重機製造商，集裝箱起重機業務佔世界市場份額的75%以上，產品出口78個國家和地區的近130個港口；中國最大的國際工程承包商，連年入選美國ENR世界最大225家國際承包商，CCCC、CHEC、CRBC、ZPMC品牌享譽全球；中國最大的設計公司，擁有13家大型設計院、7個國家級技術中心、14個省級技術中心、6個交通行業重點實驗室、7個博士后科研工作站。中交股份公司擁有34家全資、控股子公司，15家參股公司，業務遍及中國所有省、市、自治區及港澳特區和世界70多個國家和地區。該公司主營業務涵蓋以港口、碼頭、公路、橋樑、鐵路、隧道、市政工程為主的基礎設施設計和建設業，以基建疏浚和環保疏浚為主的疏浚業，以港口機械、築路機械、大型鋼結構為主的裝備製造業，以及以國際工程承包、進出口貿易為主的外經外貿業。

用球迷的話說：「這一次，綠城足球終於有了金主，新來的股東是一家實力雄厚的國有企業。」對於綠城足球的股權變化，綠城足球俱樂部總經理焦鳳波表示：「這是剛剛才定下來的事情，我覺得這對於綠城足球會是一件好事情。」

綠城中國在公告中表示，綠城足球俱樂部是該集團品牌載體，通過足球比賽的舉行、電視/網路傳播，及其日常營銷，將進一步推廣及宣傳「綠城」品牌，有效提升該集團在中國市場的知名度。支持唯一可以代表浙江的一支專業足球隊、推動足球體育事業發展，也體現了高度的社會責任感。該公司亦相信，以轉讓杭州玫瑰園股權形式償付收購事項的部分代價，可使該集團減少非核心業務，實現投資收益，並可降低收購事項對現金流的影響。

其實這次股權轉讓早就在談判中，只是一直到最近才塵埃落定。焦鳳波說：「可以說綠城足球有了更加穩健的股東，綠城足球一直都在追求可以持續的資金支持。」

新股東的到來讓綠城球迷顯得很興奮，有球迷就說：「綠城足球終於有錢了，希望能有新的活法，我們也像那些豪門俱樂部一樣闊氣一把。」不夠也有球迷非常理性：「有了金主，不代表綠城足球就有錢了，還要看新股東願不願意投錢，他們想如何做足球才是最關鍵的。」

其實新股東的到來或許很難讓綠城足球馬上就開始「燒錢」，焦鳳波表示：「綠城足球一直都比較理性，至少從目前的情況來看，俱樂部方面還沒有得到消息，馬上就會像某些俱樂部那樣進行大投入。」不過焦鳳波也表示：「新股東的到來，增加了俱樂部的投資渠道，也不排除未來會有大動作。」

至於外界猜測的，這次股權轉讓意味著綠城老闆宋衛平淡出，焦鳳波說：「絕對不是這樣的。目前宋總還是俱樂部的董事長，而且他依然對俱樂部發出關注，也很支持俱樂部的運作和發展。」

目前綠城新帥塞爾吉正在西班牙，他將在明年的1月初到達杭州，球隊將於1月6日左右出發前往昆明進行集訓，這也是塞爾吉第一次將對球隊做出改造。上賽季中甲聯賽結束后，球隊就開始放假，不過隊員們沒有什麼離開綠城足球基地，而是參加了一周的教練培訓班。綠城俱樂部這一舉動，也是希望球員們之後能有一技之長，同時參加教練培訓班后也能更好的理解教練的指揮。

綠城在本月14日重新集合，國內球員大部分都完成了報到。最近幾天球隊對球員進行了身體數據採集，一名球隊的工作人員說：「因為之前教練組對球員進行了交代，隊員們在家的時候都自覺進行了訓練，所以數據挺不錯的。」

在外教沒有到位的情況下，綠城最近是由中方教練吳偉和鄭雄帶領訓練。塞爾吉的團隊將在下月初和球隊會合，球隊將在昆明和海外進行長期的集訓，集訓一直要持續到聯賽開始前。在集訓期間，球隊將安排十多場熱身賽，來幫助塞爾吉磨合球隊。根據目前的情況來看，綠城新賽季會更換掉原來的幾名外援，焦鳳波表示過綠城將在3年內重返中超，明年是「新綠城」起航的第一年，他們會給球迷們帶來驚喜嗎？（蔣希）