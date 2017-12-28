▲保險業增員出奇招，有保經公司斥資逾千萬元打造台版「誰是接班人」實境競賽節目，目標增員上千人拚翻倍。（圖／錠嵂保經提供）

即將迎接2018年，各保險業者也積極展開增員計畫，甚至有保經公司砸新台幣逾千萬元打造台版「誰是接班人」實境競賽節目，目標增員上千人至翻倍。同時，為提升業務員服務效能，也推出人工智慧行動客服系統。也有保經公司引進國際認證財務規畫師（RFC）的訓練課程，輔導業務員轉型為RFC財務顧問。

錠嵂保經表示，為讓有志投入保險業的民眾可快速了解保險業及保險業務員的工作，獨家出資逾千萬元打造台版「誰是接班人」實境秀，將在北、中、南區選出具CEO執行長特質的20名素人參與演出，最後勝出者將可獲頒百萬獎金，預計明年初民眾就可在網路收看。

其實，過去錠嵂保經就曾邀請謝金燕擔任代言人，更拍攝過偶像劇，錠嵂保經說，這些都有助公司聲量、品牌形象的提升，還有不少新進業務員就是看了偶像劇，進而進入公司工作。也由於錠嵂保經希望擴大業務大軍，因此，不惜砸千萬元打造實境秀節目，並呈現類似「誰是接班人」的競賽手法，內容將擬定保險業務員所需12項DNA作為挑戰闖關項目。

至於增員目標，錠嵂保經說，目前業務人數3000人，定著率超過6成，平均年齡在25至35歲，且年紀輕輕就年薪百萬的業務人員很多，最輕的年薪百萬只有22歲，也因為鎖定這齡層，才會發想出以網路平台為基地的實境秀節目，希望藉此增員，目前錠嵂每年平均增員6、700人，明年增員目標上千人，更希望透過實境秀節目的發酵傳播，最好可增員翻倍。

此外，錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保經從業人員必須站在保戶立場，為保戶選擇合適的商品，但各家保險公司產品眾多，商品條款皆不同，如何在眾多條款中，快速且精準找到所需資訊，成為首要課題，為了幫助業務員快速的獲得專業資訊，提供保戶即時及專業的建議，錠嵂保經完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統，幫助業務員能隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助。

除錠嵂保經之外，公勝保經也強化輔導旗下業務員專業升級，引進國際認證財務規畫師（RFC）的訓練課程，開設公勝保經RFC企業專班，輔導超過130位業務員成功轉型為RFC財務顧問，日前也完成授證儀式，公勝保經RFC百人菁英財務顧問團正式成軍。

公勝保經執行副總蔡聖威表示，台灣保險投保率已突破240%，平均每個國民擁有2.4張保單，加上金融科技的創新帶來更便利的投保選擇，消費者透過網路投保，就能用更便宜的管道買到旅平險、車險與意外險等險種，意味著市場上超過36萬個從業大軍廝殺的狀況將更為明顯。

蔡聖威指出，保險從業大軍走向服務差異化的時代已經來臨，保險業務員能不能提升專業能力與服務價值，培植無可取代的競爭力，將是未來決勝負的關鍵，未來公勝保經將持續輔導旗下業務團隊轉型升級，也同時建構網路投保平台，讓簡單的交給網路，提供更便捷的投保管道給消費者，專業的交給顧問，正做到服務分級、專業分工。