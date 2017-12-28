日前有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，在各大論壇、社群網站等掀起熱議，不僅該名攝影師遭起底，群交趴的部分女主角也被網友一一肉搜，事件如滾雪球般越滾越大。台北地檢署懷疑該名攝影師涉犯刑事不法，目前已派員透過網路搜尋相關資訊，將正式分他字案偵辦。

隨著事件爆發，有知情人士指出，該名攝影師自稱「專拍性愛與情色的攝影師」，IG上滿滿都是裸體性愛照外，也並非第一次舉辦群交趴。由於作品備受爭議，他過去曾解釋「我拍攝的性愛照片，並不是亂拍，不敢說很漂亮很唯美，但至少裡頭都是帶著想法而拍的」，甚至樂於被人喻為「色淫師」，「我很開心他給我這個頭銜， 我也很欣然接受這個稱謂」。

據《蘋果日報》報導，檢方現已開始在網路上搜集資料，經初步了解，該名攝影師每次辦活動都是像男生收取費用，女生則免費，但早在半年前就有網友質疑他的行為是否違法。台北地檢署檢察長邢泰釗在與婦幼專組檢察官們經過一番討論後，決定將此案分案偵辦，為了釐清事實，將持續進行蒐證，並在近期約談相關人士到案說明。