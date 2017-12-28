稿件來源：河北華夏幸福俱樂部 公眾號

編者按：

中超賽場暫時偃旗息鼓，翻閱這一年的比賽記憶，一些數據引起了我們的注意。

數據並不是冷冰冰的，它有時引人自傲，亦可令人羞愧。數據也並不意味著一切，但它能從一定程度上反映出球隊或球員的表現。

年末盤點，讓我們一起數「讀」幸福——

球隊篇

本賽季，河北華夏幸福總共打入55粒進球，場均進球1.83粒，僅次於上海上港、廣州恆大淘寶和廣州富力，球隊的進攻火力相比去年（34球），有了明顯提升。其中有4輪比賽單場進球數達到4粒，美麗足球初見雛形。

防守端，河北華夏幸福失球數為38粒，場均失球1.27粒，僅次於山東魯能和天津權健，成為2017中超丟球數第三少的球隊。上賽季，球隊在30輪聯賽中8場零封對手，今年這個數字增長到11場。不過，面對貴州恆豐，河北華夏幸福在領先的情況下被對手打入4球逆轉，而與魯能一戰失掉5球，證明球隊應對關鍵戰役的能力仍需磨練。

隨著幾名國腳級新援的加盟，佩萊格里尼為球隊量身訂造了更多的戰術套路，球隊進攻主導率從47.3%提升至54.5%，進攻方式趨於多樣化。相比上賽季僅有9人完成破門，本賽季河北華夏幸福共有15人先後建功，成為中超進球球員人數最多的球隊。

過去的一年多時間里，佩萊格里尼一直在按照自己的思路，將傳控優雅的美麗足球注入到河北華夏幸福的基因中。這讓球隊的控球率從50.4%提升至52.3%，名列聯賽第4。從場上表現來看，球隊的主動性與壓迫性都有進一步提升，掌控力也步入了成熟階段。

本賽季，河北華夏幸福累計射門357次，場均射門11.9次，排在中超第13位，射正次數135次，排名第10。這兩項重要的進攻數據說明，球隊在最後一傳和臨門一腳兩方面仍存在不足，是需要在冬訓期間重點解決的問題。

自由球排行榜上，河北華夏幸福以613次冠絕2017中超，這一數據是球隊進攻威脅度的重要體現。進攻端，河北華夏幸福整體配合與個人發揮兼具，30場比賽累計被犯規485次，位列中超第5位；其中拉維奇一人，被犯規107次，排在中超第3位。

漫長賽季中，佩萊格里尼給予年輕人充分信任，河北華夏幸福U23球員累計出場時間達到2411分鐘，排在中超第6位，且出場球員全部斬獲進球，其中車世偉打入本賽季中超U23球員處子球。一個賽季的持續磨練，讓高准翼逐漸在河北華夏幸福坐穩後防主力，同時也成為了中國U22以及國家隊的雙料國腳。

本賽季河北華夏幸福的場均跑動距離排在中超第3位，僅次於延邊富德和江蘇蘇寧易購，高達107509米，人均跑動近萬米。在高強度跑動中，球隊場均距離5709米，僅次於上港。體能不佳？球隊用總跑動及衝刺跑距離的優異成績作出回應。

在今年罰單漫天的中超，河北華夏幸福是唯一沒有被罰的球隊（僅指一線隊）。30輪比賽中，球隊拿到57張黃牌，排名聯賽第11位，且僅有1張紅牌。這與上賽季的49黃3紅相差無幾，球隊作為中超二級生，並沒有被本賽季浮躁的大環境所影響。

繼去年打滿30輪聯賽后，楊程本賽季繼續保持全勤，總出場時間達到2868分鐘。近兩年，楊程幾乎沒有受到傷病困擾，競技狀態相當穩定。本賽季，他貢獻了11場零封，撲救成功率達69%，排在中超第4位。32歲的楊程依然是球隊門前最穩固的一道保險。

身高1米84的張呈棟本賽季完成124次空中爭搶，高居全隊第一，且成功次數達到68次。28歲的他始終保持著非常穩定的狀態，特別是戴上隊長袖標后，「嘟嘟」在場上的爭搶起到了很好的榜樣作用。

作為場上隊長，張呈棟用行動證明了自己的價值。本賽季他總跑動距離高達309886.2米，僅次於池忠國位列中超第2；此外嘟嘟快跑距離為29845.4米，同樣是全隊最高。

永遠不知疲倦的奔跑，是阿洛伊西奧在球場上的縮影。本賽季，「野牛」出戰26場，以167次地面爭搶冠絕全隊，76次成功爭搶同樣排在隊內首位。

作為防守型后腰，趙宇豪送出了54次犯規，為全隊最多，這與他的位置有一定關係。此外，他的73次搶斷同樣高居第一，兩項數據證明了趙宇豪的戰術作用，他的攔截、搶斷成為了河北華夏幸福後衛身前的有力屏障。

加盟河北華夏幸福的第一年，任航即鎖定主力中衛位置，出場23次，貢獻了156次解圍，為全隊第一。在任航的帶領下，河北華夏幸福後防線也迎來了更多的積極變化。

作為河北華夏幸福前場的組織者，尹鴻博整個賽季送出1238腳傳球，高居全隊第一，且成功傳球1035次，成功率高達84%。在佩工體系下，尹鴻博在前場的位置非常靈活，他的策應和串聯給球隊帶來了更多的節奏變化。在外援受到重重包夾的情況下，尹鴻博是球隊重要的中場節拍器。

在河北華夏幸福的跑動距離數據中，尹鴻博累計10191.5米位列衝刺跑排行第一，20387.3米同樣排在高強度跑動榜首。此外，高速跑排行榜中阿洛伊西奧以10666 。5米高居第一，高強次數1232次、衝刺次數450次同樣領跑全隊。

2017賽季，拉維奇的個人數據冠絕中超，20粒進球+15次助攻的「大兩雙」數據，一舉打破埃爾克森在2013年創下的24球10助攻的兩雙總數紀錄。阿根廷人貢獻72次關鍵傳球，排名中超第一。此外，293次傳中、4237次觸球、107次被侵犯、23次突破全部排在全隊之首，作為河北華夏幸福的全能核心，拉維奇成為球隊不可或缺的進攻武器。

球隊主帥佩萊格里尼在30輪中超比賽中排出了25套不同首發，共有24名球員得到了首發出戰的機會。

後防線上共排出了12套不同首發，趙明劍、高准翼、任航和丁海峰的組合使用次數最多，共出現了6次。其中中衛組合高准翼和任航最為穩定，兩人搭檔打了11場比賽。

在後腰的組合上，佩帥共排出過11種不同組合，其中趙宇豪+羅森文和趙宇豪+姆比亞的組合出現次數最多（8次）。

進攻端，尹鴻博、阿洛伊西奧和拉維奇的三人進攻組合出現的次數最多，三人同時在進攻端首發的次數達到了14次。比賽中，三人之間頻繁換位，常令對手疲於奔命。

拍攝首發照時，喜歡站在前排合影的球員主要有拉維奇、尹鴻博和阿洛伊西奧。尹鴻博在前排合影時，一定是選擇站在左一的位置；而拉維奇則是是前排中間位置。

拍攝首發照時，趙明劍有15次站在了後排，其中有14次被拍到有踮腳行為。踮腳次數第二多的是姆比亞，一共有4次。另外，丁海峰、羅森文和楊程也都在拍照中踮過腳。。。。。。