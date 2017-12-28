12月27日（星期三）下午，廣州市越秀區足球協會第一屆第一次會員大會在廣州市總統大酒店隆重舉行。廣州市越秀區足球協會第一次會員會議審議通過了會議議程、第一屆理事會選舉辦法、監票人、計票人名單及《協會章程》和會費標準。大會嚴格遵照選舉程序，投票選出第一屆理事會和監事會和秘書處。

原廣東體育局局長董良田等出任第一屆越秀區足球協會名譽會長；原中國國家足球隊主教練戚務生、廣東足球名宿林效才、陳漢磷、梁德成、六運會足球冠軍廣東隊主教練岳永榮、出任第一屆越秀區足球協會名譽副會長；廣東省第十二屆人大代表、廣東海印集團股份有限公司董事長、廣州海印實業集團有限公司董事長邵建明出任第一屆越秀區足球協會會長；廣東海印集團股份有限公司董事副總裁陳文勝等出任第一屆越秀區足球協會副會長；越秀區少年兒童業餘體校副校長梁建文出任協會秘書長。

廣州市越秀區足協設以下部門，技術部、競賽部、推广部、裁判委員會、仲裁委員會、綜合部、法務部、財務部、廣告宣傳部、場館部，聘請各領域專業人士擔任各個部門負責人。

越秀區足球協會的成立是為了組織熱愛足球運動的會員積極開展對足球運動的調查研究，建言獻策，凝心聚力，強生健體，以球會友！為廣州地區足球未來的發展做點實實在在的事。

同樣在27日上午，由越秀區教育局、文廣新局（體育局）聯合主辦、海印集團協辦、海印青少年足球俱樂部、海印傳媒廣告有限公司承辦的2017「海印杯」越秀區校園足球聯賽， 在東山體育場進行了精彩而激烈的總決賽，並舉行了隆重的閉幕儀式。越秀區教育局及文廣新局（體育局），海印集團等領導嘉賓出席觀看了總決賽併為本次賽事獲獎球隊進行頒獎。

2017「海印杯」越秀區小學生校園足球聯賽意在培養和選拔優秀的少年足球隊員，為專業足球隊輸送優秀的儲備人才。該賽事已成功舉辦了三屆，是越秀區青少年足球的品牌賽事，為少年足球乃至廣東足球的振興與發展出力。

本屆聯賽的順利開展得到了越秀區教育局、文廣新局（體育局）的大力支持和親切關懷，主辦方貫徹國家體育總局的指導思想，抓住機遇發揮體育運動在青少年學生中的獨特魅力，不僅豐富了青少年校園文化，更充分發揮了足球運動在提高青少年健康水平、振奮青少年精神、推動青少年全面發展的多元功能。

海印集團有把企業社會責任和青少年體育運動有效地結合起來，在「振興足球」成為國家戰略的大背景下，順應時代潮流，把握時機，通過海印青少年足球俱樂部培養了很多的青少年足球人才，助力廣州足球事業發展，成功樹立了「活力、健康、公益」的社會形象。該集團自1996年開始，21年來一如既往地為廣東女足的發展提供力所能及的支持和讚助，過去二十多年裡，廣東海印女足曾獲得全國超級聯賽、超霸杯、全國錦標賽冠軍等榮譽，也為國家隊輸送了趙利紅、施桂紅、高紅、韋海英、邱海燕等人才。

體育強則中國強，國運興則體育興。本次比賽充分達到了以球會友、增進友誼以及凝聚人心的活動目的，再一次展示了青少年足球運動員的精神風貌。 （葉遠）