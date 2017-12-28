（中央社台北28日電）中國大陸江蘇省昆山市是台商重鎮，當地官方今年強力清除違建。根據官方數據，全市今年共拆除各類違建2700餘起，釋放54萬餘平方公尺（約16萬3350坪），其中企業類違建清理最具規模。



綜合微信公眾號昆山發布等當地媒體報導，今年以來，昆山全市共拆除各類違法建設2700餘起，釋放空間54萬餘平方公尺，分別是2016年的2.46倍、3.18倍。實現違法建設總量與新增違法建設「雙下降」。



昆山聚集全大陸1/9的台資，連續多年被評為「全國百強縣、中國中小城市綜合實力百強市之首」，昆山的發展和台商關係密切。這次被整治的違建以企業違建最具規模，共清除900餘處，騰出36萬餘平方公尺。



但報導並未明確提及有台資企業遭到波及，僅隱晦表示拆除開發區「某汽車配件公司」、花橋星光工業園、周市「某包裝廠」等企業類違建。



報導強調，存在嚴重違法建設行為，將與單位或個人信用掛鉤，並受相應懲戒。其中，嚴重違法建設失信行為的失信主體將列入「黑名單」，透過媒體向社會公開，並將被列為重點監控和監督檢查對象。



社會法人將在土地出讓、中古屋交易、行政許可、採購招標、資質管理、財政專項資金撥付、供水、供氣、金融信貸等方面受到限制和懲戒。



自然人將在中古屋交易、信貸支持、評優評先、社會福利發放、財政經費補貼、政府優惠政策支持等方面受到限制和懲戒。被提起法律訴訟後拒不履行的，將被列入「老賴」名單，並受相應懲戒。1061228