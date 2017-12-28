（中央社記者張淑伶上海28日電）中國河南曾在1990年代爆發愛滋病感染。20多年後的今天，致力照顧愛滋遺孤的香港智行基金會宣布，成為根據「境外非政府組織境內活動管理法」首家在河南註冊的境外慈善機構。



智行基金會創辦人杜聰今天透過社群平台發布這個消息。他說，愛滋病給受影響的家庭帶來痛苦和歧視，智行已在河南省愛滋病領域服務16年，能成為第一家獲得河南省公安廳批准註冊的慈善機構，是對基金會工作的莫大認可。



他認為，這是河南省愛滋病工作的里程碑，和境外非政府組織（NGO）參與大陸境內愛滋病工作的里程碑。



中國「境外非政府組織境內活動管理法」今年元旦開始實施，根據這項辦法，境外NGO要在中國活動應註冊代表機構，公安部門有權批准或否決。



1990年代河南省因為賣血處理不當，爆發大規模感染愛滋病。許多感染者來不及接受治療就過世，或者還活著也無力撫養家庭，留下許多愛滋孤兒。



智行基金會1998年在香港成立，以預防愛滋病為主。2002年，杜聰首次和有「中國防愛滋第一人」之稱的醫生高耀潔走入河南農村，親眼看見了一個個破敗的家庭，往後便致力於協助這些愛滋遺孤受教育、有正常的生活。



根據紐約時報中文網，高耀潔去年受訪時說，她和杜聰當年一起進入河南愛滋村時曾被抓，但很快就放了。她認為，中國官方現在間接承認90年代這場「血禍」的存在，但依然不實事求是，河南愛滋病感染真相仍難大白於天下。1061228