？？？？大熊貓「暖暖」與公眾見面。 安源 攝

中新網成都12月28日電 (記者 安源)中國大熊貓保護研究中心海歸大熊貓「暖暖」於28日結束了回國后的隔離檢疫生活，入住都江堰青城山基地盼盼園新家，與公眾見面。

據了解，為慶祝大熊貓「暖暖」入住新家，在新年即將到來之際，中國大熊貓保護研究中心與都江堰市人民政府攜手舉辦了一場簡單而溫馨的「暖暖」的新年見面會，陪「暖暖」過一個溫暖的新年。活動上，都江堰市政府向「暖暖」頒發了「身份證」，「暖暖」的新家設計師志願者分享了志願故事，遊客們紛紛在留言牆寫下對「暖暖」的祝福。

大熊貓「暖暖」的「身份證」。 安源 攝

大熊貓「暖暖」的「身份證」。 安源 攝

下午15時20分，中國大熊貓保護研究中心黨委書記張志忠和都江堰市委常委、宣傳部部長唐小峰共同揭開大熊貓「暖暖」的檔案銘牌。十多分鐘后，「暖暖」才懶洋洋地走進新家外圈。剛剛入住的「暖暖」對新家很是好奇，繞著新環境巡視了一周。

為了陪同「暖暖」共同度過在都江堰市的第一個新年，中國大熊貓保護研究中心都江堰青城山基地的飼養員和粉絲志願者們一起為「暖暖」布置了極具年味兒的新家。不僅如此，「暖暖」還收到了別出心裁的新年禮物：來自馬來西亞國家動物園的飼養員們隔空送上了視頻祝福和想念，而毗鄰青城山的川外學子們也用15種語言對「暖暖」回到都江堰表達了歡迎和新年祝福。

大熊貓「暖暖」走出圈舍。 安源 攝

大熊貓「暖暖」走出圈舍。 安源 攝

據介紹，大熊貓「暖暖」，雌性，譜系號977，2015年8月18日出生於馬來西亞，父親「福娃」，母親「鳳儀」，2017年11月15日回到中國大熊貓保護研究中心。此後，按照國家進出口檢驗檢疫規定，「暖暖」開始了隔離檢疫生活。在隔離檢疫期間，「暖暖」逐漸適應了家鄉的環境。據飼養員介紹，「暖暖」性格活潑，喜歡搞「破壞」，喜歡和人玩耍，特別喜歡家鄉的胡蘿蔔，但對美味的竹筍置之不理，目前體重86公斤。

據悉，中國大熊貓保護研究中心是全世界最大的大熊貓國際、國內科研合作平台，目前已經與12個國家14個動物園建立了長期合作關係，在大熊貓科學研究、公眾教育、人文交流等方面取得了豐碩的成果。隨著「暖暖」回國，中國大熊貓保護研究中心海歸大熊貓種群已增至12隻，形成最大的海歸大熊貓明星種群。(完)