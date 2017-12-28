原標題：私車公養、分批設宴……花樣翻新的「節日腐敗」該到頭了！

年關將至，2017年餘下的日子已經用一隻手就能數的過來。2018即將正式開始。辭舊迎新之際，如何過好新年，過好節日，是每個人心中的重要話題。

提起節日，人們想到的往往都是闔家團圓，歡聚一堂的美好場景。然而，與節日相關的概念，並不一定都是美好的，也有一些違法亂紀的事情，越是在過節的時候，越是泛濫得厲害，譬如說人們深惡痛絕的「節日腐敗」現象，就是一個典型的惡例。

節日期間，一直以來，都是反腐倡廉工作的「重災區」，逢年過節，正是各類腐敗活動的高發期。許多腐敗現象，都是在打著「過節」的旗號，在節日的掩護下，或堂而皇之、或偷偷摸摸地進行。稍有不注意，國家和社會的財產，就會在節日氛圍之中，悄悄被轉移到腐敗分子的手裡。

自從黨的十八大以來，黨中央加強了對各類腐敗的查處力度。通過「八項規定」，「節日腐敗」現象得到了有力的遏制。然而，「節日腐敗」現象依然未能得到根除，頂風作案的情況依然時有發生。面對這種情況，今年，中央下足了決心，要更加從嚴處置「節日腐敗」，徹底滅掉「節日腐敗」的威風。

2018年元旦、春節假期是黨的十九大后第一個重要節點，也是十九屆中共中央政治局出台《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》后的第一個重要節點。「兩節」期間能否風清氣正，關乎人民群眾對我們持續推進全面從嚴治黨的信心與信任，關乎黨的十九大后持續深入抓作風建設能否開好局、起好步。

近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於做好2018年元旦春節期間有關工作的通知》，要求緊盯元旦、春節時間節點，持之以恆正風肅紀，堅決防止不良風氣反彈回潮，不斷鞏固和拓展落實中央八項規定精神的成果。隨後，中共中央紀委印發通知，要求各級紀檢監察機關鞏固和拓展落實中央八項規定精神成果，確保2018年元旦春節風清氣正。

「要深刻理解和領會習近平總書記重要指示精神，提高政治站位和政治覺悟，堅決捍衛來之不易的作風建設成果，一刻不能松、半步不能退。」中央紀委有關負責同志前不久答新華社記者問時擲地有聲。

而各地方也為遏制「節日腐敗」，做了不少具有針對性的工作。廣東省紀委為加強警示教育，營造風清氣正的節日氛圍，通報了廣州嶺南國際企業集團有限公司副總經理李峰違規公款宴請、省價格成本調查隊違規公款旅遊等4起違反中央八項規定精神典型問題。重慶、貴州多地黨員幹部陸續收到「廉政簡訊」，提醒過節不忘廉潔。河北、山東等地將剪紙、年畫、泥塑等民俗元素融入廉潔過節提醒……如此種種，不一而足。

很多黨員幹部坦言，過去知道年節收購物卡、「吃點喝點」、「轉轉看看」會挨處分被通報，現在搞形式主義、官僚主義，同樣也會被追責。

整治「節日腐敗」，聽起來容易，但做起來，卻相當艱難。「節日腐敗」的主要特點，就是花樣繁多、隱蔽性強。這就要求紀檢監察機關既要有敏銳的嗅覺，又要有不懈的毅力，只有攻堅克難，才能將狡猾的腐敗分子的伎倆戳破，對「節日腐敗」做出有力的懲處。

「節日腐敗」的花樣有多少？多到一般人想不到。譬如說：

——巧立名目套取資金用於吃喝送禮。如2017年年初，為接待廣東省戒毒管理局管理處調研員鄭壯群一行，惠州市強制隔離戒毒所所長陳錦輝安排購買洋酒兩瓶2350元。當晚，鄭壯群、陳錦輝等10人用餐，人均消費289元，超出當地公務接待標準。餐費在該所財務報銷，購酒款從幹警食堂食材採購周轉金中支出。

——違規吃喝轉入「一桌餐」場所。如湖北省十堰市中級人民法院原副書記、副院長、審委會委員邱劍明，接受涉及該院多起訴訟案件的某公司法人代表陳某邀請，違規出入私人會所性質場所。該會所與其他經營辦公場所隔開獨立，入口設有門禁系統，有專門的餐飲包房、客房、書畫收藏鑒賞室並長期備有高檔酒水，不對外營業。

——變「公車私用」為「私車公養」。如2017年清明節期間，貴州省貴陽市清鎮市第二中學教育集團辦公室主任龍元平，多次違規使用本單位公務加油卡為私車加油。

——違規收送禮戴上「面紗」。如江蘇省鹽城市亭湖區政府接待辦在2013年至2016年間，購買價值120萬元的高檔酒水2007瓶，並按歷任常務副區長戴道、祁新桐要求，連續3年春節給區人大、區政協贈送高檔白酒作為「慰問品」。

——收禮搭上「高科技」。如湖北省武漢市新洲區衛計委原黨委副書記、紀委書記呂明先在2014年至2016年每年春節前後以及本人住院期間，收受下屬紅十字會醫院、婦幼保健院等單位人員送的現金、微信紅包、禮品等合計3.54萬元。

——化整為零操辦婚慶喜宴。為躲避檢查，少數黨員幹部想出了化整為零、分批辦酒、異地操辦或只收禮金不辦酒席的「妙招」。如2017年10月，貴州省六盤水市鐘山區公安分局民警阮燕向單位報備婚宴酒席15桌。10月4日，阮燕本人宴請同事4桌，但調查發現夫妻雙方分開辦宴席，實際辦理26桌。

如此花樣翻新的腐敗途徑，可謂是只有普通人想不到，沒有腐敗分子做不到。然而，腐敗分子的花樣再多，卻也都沒能逃過紀檢監察機構的「火眼金睛」，可謂是「魔高一尺，道高一丈」。

事實上，過去一年之中，中央對以各種花樣違法「八項規定」精神的問題，採取了高壓嚴密查處的態勢。

為掌握全國貫徹落實中央八項規定精神情況，中央紀委在31個省區市和新疆生產建設兵團、139個中央和國家機關、98個中央企業、15個中央金融企業等建立了落實中央八項規定精神情況月報制度。從今年1月到11月，全國上下各級紀檢監察機關為此查處的幹部多達60972人，僅11月一個月，就查處了7777人。

莫伸手，伸手必被捉。這是永恆不變的道理，元旦將至，任何試圖以腐敗玷污節日的人，最終都必然逃不過黨紀國法的制裁。

資料來源：中國紀檢監察報，中央紀委監察部網站