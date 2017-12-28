阿富汗首都遭自殺式爆炸襲擊已致70餘人傷亡北京新浪網 (2017-12-28 20:46)
中新社北京12月28日電 喀布爾消息：據阿富汗內政部消息，當地時間28日阿富汗首都喀布爾發生一起自殺式爆炸襲擊事件，目前已造成至少40人身亡，另有30餘人受傷。
據法新社報導，此次襲擊發生在喀布爾西部第六警區的達什特巴爾奇地區。兩名自殺式襲擊者身穿炸彈背心，闖入一建築物並引爆炸彈。法新社援引阿富汗內政部發言人的話說，此次襲擊目標是塔巴亞(Tabayan)文化中心，事發時該中心正在舉行一場公眾集會。
圖為喀布爾的一個什葉派文化中心發生了第三次爆炸，一名男子從濃煙中逃出。
據阿富汗當地媒體援引目擊者的話說，在建築物入口處自殺式爆炸襲擊發生后，該建築物內又發生至少兩起爆炸。
據英國廣播公司報導，該建築內除塔巴亞文化中心外，還有一家本地新聞通訊社的辦公室。襲擊發生時，有很多學生正在該辦公室內參加一個論壇。
目前安全人員已經封鎖事發區域，襲擊原因正在調查中。
截至目前，尚未有組織或個人宣稱製造了此次襲擊。塔利班通過社交媒體否認與此次襲擊有關。
襲擊發生后，阿富汗總統加尼發佈聲明稱此次襲擊是「不可原諒的、反人類的犯罪行為」，並表示將盡全力打擊恐怖組織。
喀布爾近期遭遇數起恐怖襲擊。本月18日，位於喀布爾的阿富汗國家安全局培訓中心遭極端組織「伊斯蘭國」武裝人員襲擊。25日，喀布爾發生一起爆炸襲擊事件，造成至少5人喪生，「伊斯蘭國」隨後宣稱製造了襲擊。(完)
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