原標題：法國旅遊業回暖 外國遊客人數有望創新高

新華社巴黎１２月２８日電（記者張曼）不少遊客利用聖誕元旦假期前來法國度假，法國旅遊業呈持續回暖態勢，今年接待外國遊客人數有望創歷史新高。

法蘭西島大區（大巴黎地區）旅遊委員會主席弗雷德里克·瓦爾杜２７日在接受媒體採訪時說，受恐襲影響法國旅遊業過去兩年形勢低迷，２０１７年旅遊業不僅回暖，且超過了２０１５年的水平。「如果今後兩年延續２０１７年發展趨勢，２０２０年法國接待１億人次外國遊客的目標是可以達到的。」

法國外交國務秘書讓－巴蒂斯特·勒穆瓦納日前表示，２０１７年法國接待外國遊客數預計比２０１６年增加５％至６％，達到８８００萬至８９００萬人次，超過２０１５年接待８５００萬人次外國遊客的歷史紀錄。

瓦爾杜說，法蘭西島大區是法國旅遊業的火車頭，因為有一半的外國遊客會來法蘭西島大區。數據顯示，這一地區今年１至１０月接待外國遊客數上升１４．１％，其中漲幅最大的為日本、德國和中國遊客，分別達３６．２％、２０％和１８．８％。

瓦爾杜說，安全問題仍是影響旅遊業的重要因素，亞洲遊客對安全問題尤為敏感，但過去幾個月恐襲影響逐漸淡化。為提升遊客旅遊體驗，法蘭西島大區在聖誕元旦假期安排了１５０名志願者在盧浮宮、凡爾賽宮、老佛爺百貨公司等熱門地點為遊客提供服務。

法國外交部此前表示，將協調各方力量加大投資提升旅遊接待水平，完善酒店業及旅遊基礎設施建設。為更好地推廣法國形象，吸引各國遊客，法國外交部近日還推出耗資２００萬歐元（１歐元約合７．７８元人民幣）打造的升級版官方門戶網站，目前網站國際板塊內容提供英法雙語服務，明年起將陸續開通包括漢語在內的其他１４種語言服務。

旅遊業是法國重要產業，占其國內生產總值的７％，提供２００萬個固定就業崗位。據法國外交部統計，受恐襲等因素影響，法國２０１６年接待外國遊客數下滑至約８３００萬人次，但仍是全球最受歡迎的旅遊目的地之一。

(責編：劉潔妍、常紅)