原標題：綜述：成就與挑戰並存——世衛評價２０１７年全球公共衛生「成績單」

新華社北京１２月２８日電 綜述：成就與挑戰並存——世衛評價２０１７年全球公共衛生「成績單」

新華社記者張淼

２０１７年，全球在主要公共衛生問題的應對上交出怎樣一份「成績單」？世界衛生組織網站日前發佈文章認為，２０１７年全球取得了多項重大公共衛生成就，但與此同時衛生挑戰依然存在。

這篇名為「２０１７年回顧：主要衛生問題」的文章總結了應對瘧疾、病毒性肝炎、結核病等重大全球公衛問題的最新進展。文章同時指出，２０１７年全球仍至少有半數人口無法獲得基本衛生服務，敘利亞、葉門、奈及利亞等衝突地區的衛生保健服務遭受重創，世界飢餓形勢惡化、嬰兒疫苗接種率低、抗生素耐藥性等問題需引起高度關切。

世衛發佈的２０１７年「世界衛生統計」顯示，目前全球近一半死亡事件的死因已登記，各國在收集生命統計數據和監測可持續發展目標方面取得了進展。

世衛表示，自２０００年來，通過常規免疫服務和大規模疫苗接種，全球麻疹死亡人數大幅下降，挽救了約２０４０萬人的生命；自１９８８年以來，全球脊髓灰質炎發病率降低了９９％，超過１６００萬人得以避免癱瘓。

世衛日前在日內瓦宣布，中國生產的口服二價脊灰減毒活疫苗通過世衛預認證，正式被納入聯合國相關機構的採購目錄。中國質優價廉的脊灰疫苗將為實現每個兒童接種疫苗、全球消除脊灰發揮重要作用。

以埃博拉為代表的被忽視的熱帶病給全球公共健康帶來過嚴重威脅。世衛４月發佈報告說，得益於強有力的政治支持、藥物慷慨捐贈、生活條件改善等因素，全球在防控被忽視的熱帶病方面取得了「前所未有」的進展。

１１月，世衛召開了第一屆終止結核病全球部長級會議，來自全球７５個國家和地區的部長就２０３０年前採取更有效行動終止結核病達成共識，為遏制結核病這一古老的疾病做出新承諾。

雖然２０１７年未出現全球性突發公共衛生事件，但是地區性威脅仍在。戰亂中的葉門正遭受大規模霍亂疫情肆虐，疑似霍亂病例數已超過１００萬；奈及利亞時隔１５年後暴發黃熱病疫情，該國啟動了針對８７．４萬人的疫苗免疫計劃；馬達加斯加２０１７年鼠疫疫情比往年開始的早且傳播迅速。

世衛指出，目前全球還有半數的人缺乏基本衛生服務，還有１億人因自己負擔衛生費用陷入極端貧困；新數據顯示每年有８８０萬人死於癌症，其中大部分集中在中低收入國家；污染的環境每年造成１７０萬名兒童死亡，這些原因包括空氣污染、二手煙及不安全飲用水等。

新數據顯示，全球飢餓狀況在經歷了十年穩步改善後，如今再度惡化；全球將近十分之一的嬰兒沒有接種任何疫苗，他們面臨罹患致命疾病的嚴重風險；過去４０年中，世界各地５歲至１９歲的肥胖兒童和青少年人數增加了１０倍……取得成績的同時，全球公共衛生依然面臨挑戰，更需要全球範圍內將全民健康放在前所未有的高度。

正如今年５月當選世衛組織總幹事的譚德塞博士提出的願景：「使全世界每個人，無論他們是誰，也無論生活在何處，都能過上健康而有益的生活。」

(責編：劉潔妍、常紅)