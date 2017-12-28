原標題：阿富汗首都發生自殺式爆炸襲擊逾70人死傷

新華社喀布爾１２月２８日電（記者 蔣超 代賀）據阿富汗黎明電視台２８日引述阿內政部消息人士的話報導，阿富汗首都喀布爾當天發生一起自殺式爆炸襲擊事件，已造成除襲擊者外至少４０人死亡，另有３０人受傷。

目擊者告訴新華社記者，襲擊發生在當地時間上午１０時３０分左右，地點位於喀布爾西部第六警區的達什特巴爾奇地區。兩名自殺式襲擊者身穿炸彈背心，闖入一建築物並引爆炸彈，兩人隨後死亡。

消息人士向記者透露，該建築物內有一家文化協會和一家本地新聞通訊社的辦公室。現場一名安全人員對記者說，事發時一場公共會議正在建築物內舉行。

目前安全人員已經封鎖事發區域，襲擊原因正在調查中。

截至目前，尚未有組織或個人宣稱製造了此次襲擊。

喀布爾近期遭遇了數起襲擊。本月１８日，位於喀布爾的阿富汗國家安全局培訓中心遭極端組織「伊斯蘭國」武裝人員襲擊。２５日，喀布爾發生一起爆炸襲擊事件，造成包括襲擊者在內至少５人死亡，「伊斯蘭國」隨後宣稱製造了襲擊。據阿富汗亞利安那新聞社日前報導，目前阿境內有超過１萬名「伊斯蘭國」武裝分子，其中包括從伊拉克和敘利亞轉移過來的該組織武裝人員。

(責編：劉潔妍、常紅)