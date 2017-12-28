人民網北京12月28日電 據外交部網站消息，外交部發言人華春瑩主持今日例行記者會。

實錄如下：

問：據報導，27日，一輛載有44名中國遊客的大巴在冰島南部發生事故，造成1人死亡，多人受傷。你能否證實並介紹有關情況？

答：當地時間27日，一輛載有44名中國遊客的大巴在冰島南部維克鎮附近發生傾翻事故，造成中國公民1人死亡，11人受傷，傷者已被送至醫院救治。

事故發生后，外交部和中國駐冰島使館高度重視，駐冰島使館立即啟動應急機制，派人趕赴醫院探望慰問受傷遊客，與冰方有關部門聯繫，要求冰方全力救治傷員，徹查事故原因，並督促相關旅行社切實履行責任，積極做好善後。外交部和中國駐冰島使館將繼續密切關注事件進展，積極為涉事中國遊客提供必要協助。

問：據報導，聯合國緬甸人權問題特別報告員呼籲國際社會就若開邦問題向中國和俄羅斯施壓，促使兩國反對發生在緬甸的侵犯人權行為。中方對此有何評論？

答：中方一貫主張在平等和相互尊重的基礎上，通過建設性對話與合作處理分歧。目前，緬甸若開邦局勢趨緩，孟緬雙方已達成遣返協議。外部在人權問題上施加壓力，無助於緩和局勢、解決問題，反而會使問題更加複雜化，這不符合緬甸及其鄰國以及國際社會的利益。我們希望國際社會能為緬甸解決有關問題創造一個有利環境。

問：據報導，昨日，德國和美國駐華大使館就中國處理有關「維權」人士案件對中國提出批評。中方對此有何評論？

答：中國是法治國家，中國司法機關依法辦案。你提到的個別國家對中國司法機關正常辦案說三道四，是對中國內政和司法主權的公然干涉，本身就有違法治精神，中方堅決反對，絕不接受。

你提到的這兩個國家駐華使館，作為外交機構，無權對純屬中國內政和司法主權的事務指手畫腳，希望有關使館對自身職責有準確定位，多做有利於促進了解、互信與合作的事情，而不是相反。

問：據報導，27日，俄羅斯總統普京以獨立候選人身份，正式向俄中央選舉委員會報名參加2018年3月總統大選。中方對此有何評論？

答：總統選舉是俄羅斯的內部事務。我們尊重普京總統本人參加競選的決定。近年來，在普京總統的領導下，俄羅斯在國家發展方面不斷取得新成就，中俄全面戰略協作夥伴關係一直保持在高水平上發展並呈現出更加積極的發展勢頭，取得一系列重要成果。中方堅定支持俄羅斯實現國家穩定和發展振興，我們祝願也相信俄羅斯總統大選一定會順利舉行。

(責編：劉潔妍、常紅)