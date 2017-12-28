楊潔篪會見出席中日執政黨交流機制第七次會議的日方代表北京新浪網 (2017-12-28 20:47)
原標題：楊潔篪會見出席中日執政黨交流機制第七次會議的日方代表
新華社北京12月28日電（記者王卓倫）中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪28日在北京會見來華出席中日執政黨交流機制第七次會議的日本自民黨幹事長二階俊博、公明黨幹事長井上義久及其率領的代表團。
楊潔篪說，中日關係穩定發展符合雙方利益，雙方應切實增進政治互信，深化互利合作，為中日關係長遠發展夯實社會基礎。雙方應用好執政黨機制化交流平台，推動中日關係改善，共同促進地區和世界和平與發展。
日方表示，執政黨交流機製為推動日中關係發展作出了重要貢獻，日方願進一步深化雙方在政治、經濟、文化等領域的交流。
(責編：劉潔妍、常紅)
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