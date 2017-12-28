現代快報訊（通訊員 孫瑤 記者 臧曉松）揚州市廣陵區人民法院 12 月 28 日對外通報：21 日下午，該院少年庭在廣陵法院大法庭，公開開庭審理一起拐騙兒童案件，廣陵區檢察院副檢察長李興中出庭支持公訴，本市文昌花園社區的 20 余名黨員代表也來到現場旁聽庭審。

△ 庭審現場 通訊員供圖

案件發生在 9 月 20 日，家住揚州市文峰街道的一名不足 6 歲的小女孩被拐，引起軒然大波，第二天，拐騙小女孩的梁某英在揚州東站等車離城時被抓獲。事情已經過去了 3 個多月，梁某英與其丈夫王某勝被揚州市廣陵區人民檢察院提起公訴。

經查，被告人梁某英以買食品為由拐騙小女孩脫離監護人，欲將其帶至鹽城老家進行撫養，被告人王某勝在明知梁某英拐騙兒童的情況下，還幫小女孩買衣服、幫梁某英購買回老家的車票，兩人的行為分別構成拐騙兒童罪、窩藏罪。

庭審中，兩名被告人對自己的罪行供認不諱。經合議庭評議后，審判長鄭迎紅當庭宣判：被告人梁某英犯拐騙兒童罪，判處有期徒刑一年四個月；被告人王某勝犯窩藏罪，判處拘役三個月，緩刑三個月。

隨後，廣陵法院少年庭庭長徐舒、副庭長鄭迎紅與廣陵檢察院副檢察長李興中一道，同文昌花園社區的黨員代表開展了主題為"加大監護力度、讓拐騙兒童犯罪無處藏身"的座談。大家在座談中提到，雖然本案被告梁某英自己不能生育、渴望孩子的初衷令人同情，她原本完全有合法的途徑領養孩子，但其法律意識淡薄，不能認識到自己的拐騙行為已經構成犯罪，令人嘆息，也令人痛心；本案也給家長們敲響警鐘，雖然當前社會治安總體良好，但仍需加強對家中未成年人的看護，謹防拐騙行為的發生。

廣陵法院相關人士表示，接下來將一如既往地堅持司法為民、公正司法，切實履行憲法和法律賦予的職責使命，發揮審判職能作用，維護社會公平正義，加大法治宣傳力度，營造良好法治氛圍，為經濟發展和社會和諧提供強有力的司法保障。

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