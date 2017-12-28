現代快報訊（通訊員 韓澤洲 記者 嚴君臣 ）彩票，因其有快速盈利的"特殊魅力"，儘管概率較小，但仍成為少數人追捧的對象。今年 20 歲的南通男子蔡某，就是體育彩票的"痴迷者"，為圓發財夢此前曾投入不少錢財。后其冥思苦想想到一個"高招"——通過騙取賒賬的方式贏取獎金，卻不曾想這種"空手套白狼"的方式讓他越陷越深，最終欠款萬余元卻無力償還，只得向公安機關投案自首。現代快報記者了解到，目前蔡某已被警方取保候審。

據介紹，蔡某家境殷實，平日里就喜好花錢玩彩票。11 月 27 日，蔡某揣著 1000 元錢和朋友來到南通市崇川區某彩票店。因為此前曾在這裏贏過錢，因此蔡某想著能再"贏點錢花花"，可出乎意料的是，蔡某不僅把身上的錢全部輸光，還欠了 1000 多元的彩票錢。

輸紅了眼的蔡某不顧朋友的勸阻，謊稱自己銀行卡里還有錢，堅持讓老闆繼續打彩票，直至欠款 4000 多元，才不得不停手。因為該彩票店老闆平日里與蔡某較為熟悉，因此在得到蔡某"明日還款"的承諾后便讓其離開，此後蔡某便故意不接電話，意圖賴賬。

11 月 28 日，不知悔改的蔡某又前往崇川區另一家彩票店玩彩票，並以同樣的手段騙賒 12000 余元。此後，蔡某在親友的勸說下來到公安機關自首，目前，蔡某其因涉嫌詐騙罪被警方取保候審。

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