現代快報訊（通訊員 朱秋蓉 陳文 記者 林清智）近日，一名男子在鎮江揚中市準備盜竊銅牌，結果他不但行竊未遂，還被一群人追，情急之下，他竟跳進了冰冷的河裡。最終，民警將這名凍得直哆嗦的男子"救"了上來。12 月 28 日，揚中警方披露了此事詳情。

現代快報記者從揚中市公安局獲悉，12 月 19 日凌晨，34 歲男子徐某偷偷潛入揚中市區某電器公司的車間內，準備偷走車間內的幾塊銅排，結果被群眾發現。徐某將銅排丟下慌忙逃走，周邊群眾追著徐某跑，他們有棍子的拿棍子、有石子的撿石子。徐某情急之下跳進了車間旁邊的河裡，因為害怕被群眾追打，他躲在河裡不敢上岸。

直到公司的負責人報了警，民警趕到河邊后，徐某才被"救"上岸。隨後，民警將這名渾身濕透、凍得直哆嗦的小偷帶回了派出所。

警方經過調查得知，徐某是揚州人，前些年他因為兩次盜竊被泰州警方處理過。今年他來到揚中后又賊心不改，多次入室盜竊。今年 11 月以來，徐某先後"光顧"了揚中市區的幾家企業 4 次。據徐某交代，這是他第 2 次潛入這家公司了，因為感覺這家公司比較好"得手"，所以又來了一次，可沒想到什麼都沒偷成就被發現了。

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