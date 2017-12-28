現代快報訊（記者 鄭文靜）吳君如首次擔任導演的作品《妖鈴鈴》即將上映，片中不僅有吳君如的自導自演，憑藉網路短視頻成名的幽默網紅papi醬也貢獻了銀幕首秀，再加上「小嶽嶽」岳雲鵬。三個不同喜劇的笑星能合作出一部怎樣的電影，有人期待也有人潑冷水。他們在電影中究竟表現如何？

12月28日，吳君如攜手監製陳可辛、主演Papi、焦俊艷、潘斌龍、阿如那來到上海宣傳，一向並不多話的陳可辛，難得公開稱讚Papi，透露Papi在片中飾演了一位毒舌主婦李菊花，與潘斌龍飾演的金三是一對民間科學家夫婦。蘑菇頭、像老太太的老花鏡一樣的粗框眼鏡，還有一身花布襯衫，這套「主婦」造型讓許多觀眾驚訝「這還是集美貌與才華於一身的那個女子嗎？」這樣不計形象的出演，獲得了導演和監製的一致認可。

吳君如稱讚Papi表演自然，而陳可辛更是點評說「她完全能融入角色，還能在人物的基礎上去塑造這個人物，我覺得這是很不容易的，她非常有演戲天分」。

據悉，電影《妖鈴鈴》圍繞吳君如飾演的「萬能大師」鈴姐，帶領萌貴坊住戶們對抗黑心地產商徐大富、徐天宇父子的故事展開。首次挑戰導演的吳君如坦誠地表達了自己的壓力，「當導演真的比當媽媽更困難，在導演這個方面我真的只是一個小學生，希望我沒有砸監製陳可辛的的招牌。」她還表示，這次的電影主要是講了一批老百姓、小人物怎麼樣去面對這個世界的不公平，「看完之後除了好笑，也會覺得溫暖。」（片方供圖）